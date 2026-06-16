Анджелина Джоли и Брэд Питт пытались наладить отношения с помощью психологов. Звездные экс-супруги обратились к специалисту уже после того, как оформили развод. Как утверждает издание Daily Mail, голливудские актеры годами работали с терапевтом, к сессиям также привлекали детей.
Один из источников издания рассказал, что Джоли «участвовала в многолетних курсах семейной терапии с Питтом и детьми, чтобы все могли прийти в себя после приведших к разводу событий».
Другой инсайдер утверждает, что актриса и вовсе хотела воссоединиться с бывшим мужем, но получила отказ. Это, по словам источника, и заставляет ее «мстить отцу своих детей» через затянувшиеся судебные разбирательства и настраивание детей против отца.
На днях стало известно, что старшая дочь Джоли и Питта Захара официально отказалась от фамилии отца. Ранее от фамилии Питта уже отказались и другие дети пары. Шайло сменила документы в 2024 году. Вивьен, по имеющейся информации, тоже взяла фамилию матери.
Ранее 17-летнего сына Джоли и Питта засняли на ринге без майки и сравнили с отцом.