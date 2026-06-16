Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Анджелина Джоли и Брэд Питт посещали психолога после развода

Актеры пытались спасти отношения и даже привлекали к сессиям детей
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Брэд Питт и Анджелина Джоли
Брэд Питт и Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media

Анджелина Джоли и Брэд Питт пытались наладить отношения с помощью психологов. Звездные экс-супруги обратились к специалисту уже после того, как оформили развод. Как утверждает издание Daily Mail, голливудские актеры годами работали с терапевтом, к сессиям также привлекали детей.

Один из источников издания рассказал, что Джоли «участвовала в многолетних курсах семейной терапии с Питтом и детьми, чтобы все могли прийти в себя после приведших к разводу событий».

Анджелина Джоли с детьми
Анджелина Джоли с детьмиИсточник: Legion-Media.ru

Другой инсайдер утверждает, что актриса и вовсе хотела воссоединиться с бывшим мужем, но получила отказ. Это, по словам источника, и заставляет ее «мстить отцу своих детей» через затянувшиеся судебные разбирательства и настраивание детей против отца.

На днях стало известно, что старшая дочь Джоли и Питта Захара официально отказалась от фамилии отца. Ранее от фамилии Питта уже отказались и другие дети пары. Шайло сменила документы в 2024 году. Вивьен, по имеющейся информации, тоже взяла фамилию матери.

Ранее 17-летнего сына Джоли и Питта засняли на ринге без майки и сравнили с отцом. 