Другой инсайдер утверждает, что актриса и вовсе хотела воссоединиться с бывшим мужем, но получила отказ. Это, по словам источника, и заставляет ее «мстить отцу своих детей» через затянувшиеся судебные разбирательства и настраивание детей против отца.