В Москве начались съемки пятого сезона популярного ретро-детективного сериала «Шифр». В главных ролях вновь заняты Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова, Яна Дюбуи и Елена Панова. Также в сериале снимаются Светлана Колпакова, Агриппина Стеклова, Максим Стоянов, Наталья Суркова, Дарья Урсуляк, Мария Смольникова, Леонид Бичевин и другие.
Действие «Шифра» разворачивается в послевоенной Москве и рассказывает о четырех женщинах, бывших шифровальщицах, которые используют свой опыт и аналитические способности для распутывания сложных и опасных дел.
«Мы очень рады вернуться к съемкам пятого сезона. Прошло два с половиной года, наши девочки-героини действительно соскучились. Самое удивительное — они сразу, с первых съемочных дней, впрыгнули в образ. Я немного боялась, что будут какие-то шероховатости, но все прошло изумительно, получились очень хорошие сцены. И отдельное счастье — видеть, как вся наша группа, вся команда осталась целиком. Люди подгадывают под наш запуск, даже ждут, не работают, чтобы снова вместе встретиться в любимом деле. Это дорогого стоит», — поделилась бессменная режиссер-постановщик проекта Вера Сторожева.
Вся творческая и производственная команда «Шифра» осталась прежней. Те же люди, которые создавали проект с самого начала, работают и над пятым сезоном, пока не раскрывая сюжетных деталей.
Съемки новых серий пройдут в Москве, Кисловодске и Санкт-Петербурге. Премьера пятого сезона планируется в новом телесезоне Первого канала 2026/2027.