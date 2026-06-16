«Мы очень рады вернуться к съемкам пятого сезона. Прошло два с половиной года, наши девочки-героини действительно соскучились. Самое удивительное — они сразу, с первых съемочных дней, впрыгнули в образ. Я немного боялась, что будут какие-то шероховатости, но все прошло изумительно, получились очень хорошие сцены. И отдельное счастье — видеть, как вся наша группа, вся команда осталась целиком. Люди подгадывают под наш запуск, даже ждут, не работают, чтобы снова вместе встретиться в любимом деле. Это дорогого стоит», — поделилась бессменная режиссер-постановщик проекта Вера Сторожева.