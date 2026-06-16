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Стартовали съемки пятого сезона «Шифра» с Вилковой и Спивак: первые кадры

В продолжении популярного сериала появится вся основная команда из предыдущих сезонов
Рита Захарова
Автор Кино Mail
На съемках пятого сезона сериала «Шифр»
На съемках пятого сезона сериала «Шифр»

В Москве начались съемки пятого сезона популярного ретро-детективного сериала «Шифр». В главных ролях вновь заняты Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова, Яна Дюбуи и Елена Панова. Также в сериале снимаются Светлана Колпакова, Агриппина Стеклова, Максим Стоянов, Наталья Суркова, Дарья Урсуляк, Мария Смольникова, Леонид Бичевин и другие.

Кадр из сериала «Шифр» (5 сезон)
Кадр из сериала «Шифр» (5 сезон)

Действие «Шифра» разворачивается в послевоенной Москве и рассказывает о четырех женщинах, бывших шифровальщицах, которые используют свой опыт и аналитические способности для распутывания сложных и опасных дел.

Марьяна Спивак на съемках пятого сезона сериала «Шифр»
Марьяна Спивак на съемках пятого сезона сериала «Шифр»

«Мы очень рады вернуться к съемкам пятого сезона. Прошло два с половиной года, наши девочки-героини действительно соскучились. Самое удивительное — они сразу, с первых съемочных дней, впрыгнули в образ. Я немного боялась, что будут какие-то шероховатости, но все прошло изумительно, получились очень хорошие сцены. И отдельное счастье — видеть, как вся наша группа, вся команда осталась целиком. Люди подгадывают под наш запуск, даже ждут, не работают, чтобы снова вместе встретиться в любимом деле. Это дорогого стоит», — поделилась бессменная режиссер-постановщик проекта Вера Сторожева.

Екатерина Вилкова и Вера Сторожева ​на съемках пятого сезона сериала «Шифр»
Екатерина Вилкова и Вера Сторожева ​на съемках пятого сезона сериала «Шифр»

Вся творческая и производственная команда «Шифра» осталась прежней. Те же люди, которые создавали проект с самого начала, работают и над пятым сезоном, пока не раскрывая сюжетных деталей.

На съемках пятого сезона сериала «Шифр»
На съемках пятого сезона сериала «Шифр»

Съемки новых серий пройдут в Москве, Кисловодске и Санкт-Петербурге. Премьера пятого сезона планируется в новом телесезоне Первого канала 2026/2027.