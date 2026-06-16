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Михалков приехал на открытие памятника Балабанову и высказался о режиссере

На открытии памятника в Екатеринбурге Михалков назвал Алексея Балабанова «самородком»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

В Екатеринбурге открыли памятник российскому режиссеру Алексею Балабанову. На церемонию приехал Никита Михалков, снимавшийся у Балабанова в фильмах «Жмурки» и «Мне не больно», сообщает «Комсомольская правда».

Михалков отметил, что Балабанов для него по-прежнему — загадочный режиссер, «закрытый, не раскрывающийся, все время наблюдающий».

Балабанов, по словам Михалкова, в своих картинах высказывался Богом данным ему языком. И это никак не было продиктовано временем, интересами, трендами или какой-либо необходимостью.

Никита Михалков в фильме «Жмурки»
Никита Михалков в фильме «Жмурки»

«Есть мастера, профессионалы, которые знают, как строить кадр, умеют работать с актерами. Это большие художники, их фильмы живут долго, и работать с ними — в радость. А есть самородки», — отметил Михалков.

Памятник Алексею Балабанову
Памятник Алексею БалабановуИсточник: Legion-Media.ru

Памятник Алексею Балабанову представляет собой 10-тонный трамвайный кузов, внутри которого находится фигура режиссера.