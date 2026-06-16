Егор Дружинин рассказал о сложностях съемок танцевального кино

На премьере публике были представлены две короткометражные картины режиссера Милы Комраковой. Первый — «Психея», танцевальный мистический триллер, откровенный разговор о вечном без единого слова. В центре сюжета — художник-ювелир, одержимый красотой. Он не просто создает украшения, он крадет души прекрасных девушек, заставляя их вечно мучиться внутри золотых бабочек ради своего вдохновения.