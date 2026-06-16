Егор Дружинин рассказал о сложностях съемок танцевального кино

В Москве прошла премьера короткометражных танцевальных фильмов Милы Комраковой — члена Союза кинематографистов РФ и лауреата более 100 международных наград.
«Снимать танцевальное кино так, чтоб зритель ему поверил, очень непросто, — рассказал заслуженный артист РФ, хореограф Егор Дружинин. — Вот мы смотрим голливудский “Ла-Ла Ленд” и понимаем, что все это — немножко ненастоящее».
Знаменитый хореограф отметил, что фильмы российского режиссера Милы Комраковой — одно из его открытий в танцевальном кино — в них есть глубина.
Мероприятие посетили телеведущие Елена Ханга и Юлиана Шахова, звезда Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, лауреат премии президента России, лауреат премий «Золотая маска» в 2013 и 2016 годах, заслуженный артист РФ Олег Габышев, заслуженный артист РФ Эвклид Кюрдзидис, скрипач-виртуоз, заслуженный артист РФ Авнэр Вэриус, писатель Владимир Торин, балерина Большого театра Антонина Чапкина, переехавший в Россию известный кубинский певец Вилли Кей, поэт Александр Сидельников, а также знаменитые маэстро в мире танго, режиссеры и продюсеры танцевальных шоу и спектаклей, с успехом идущих на главных сценах страны.
На премьере публике были представлены две короткометражные картины режиссера Милы Комраковой. Первый — «Психея», танцевальный мистический триллер, откровенный разговор о вечном без единого слова. В центре сюжета — художник-ювелир, одержимый красотой. Он не просто создает украшения, он крадет души прекрасных девушек, заставляя их вечно мучиться внутри золотых бабочек ради своего вдохновения.
Изящным противовесом мрачноватой «Психее» стала танцевальная лирическая комедия «Лужа», где главные роли исполнили обладатели Кубка Мира по танго нуэво Светлана и Георгий Завадские под музыку знаменитого аргентинского композитора Карлоса Либедински.
«Впервые я увидела фильм Милы Комраковой на Чемпионате Евразии по аргентинскому танго, — рассказывает организатор мероприятия, продюсер Марина Кисс. — Я была поражена, насколько интеллектуальной и философской может быть картина, где история рассказана языком танца».
Отметим, режиссер и сценарист Мила Комракова создает фильмы в различных жанрах — от ироничного нуара до военной драмы, построенных на разных видах танца: танго, балет, хип-хоп и другие. С 2026 года занимается производством документальных полнометражных фильмов. Первым таким фильмом стала кинолента, посвященная заслуженному врачу РФ Александру Мещерину, делом жизни которого стало служение балетному искусству. В фильме принимают участие звезды российского балета: Диана Вишнева, Фарух Рузиматов, Мария Абашова и другие.