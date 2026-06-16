Звезда «Ранеток» вышла в свет в обтягивающем платье с разрезом до бедра

Звезда «Ранеток» Янина Студилина вышла в свет в обтягивающем платье с разрезом до бедра. Актриса приехала в Большой театр на премьеру оперы «Повесть о настоящем человеке». Артистка поделилась кадрами из зала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Очень советую посмотреть, не пожалеете, а лучше сходить всей семьей», — отметила знаменитость.
Актриса говорила поклонникам, что для нее очень важен внешний вид, поэтому она редко позволяет себе есть «запрещенку». Для звезды приоритетнее сохранить фигуру, чем удовлетворить «сиюминутное» желание и съесть торт. Однако и у нее случаются срывы, которым она старается не придавать особого значения.
Ранее Янина Студилина показала семейный отдых в Турции и развеяла слухи о новом романе.