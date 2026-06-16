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Звезда «Ранеток» вышла в свет в обтягивающем платье с разрезом до бедра

Актриса Янина Студилина показала фигуру в обтягивающем платье
Янина Студилина на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба
Янина Студилина на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба

Звезда «Ранеток» Янина Студилина вышла в свет в обтягивающем платье с разрезом до бедра. Актриса приехала в Большой театр на премьеру оперы «Повесть о настоящем человеке». Артистка поделилась кадрами из зала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Очень советую посмотреть, не пожалеете, а лучше сходить всей семьей», — отметила знаменитость.

Янина Студилина / фото: соцсети
Янина Студилина / фото: соцсети

Актриса говорила поклонникам, что для нее очень важен внешний вид, поэтому она редко позволяет себе есть «запрещенку». Для звезды приоритетнее сохранить фигуру, чем удовлетворить «сиюминутное» желание и съесть торт. Однако и у нее случаются срывы, которым она старается не придавать особого значения.

Ранее Янина Студилина показала семейный отдых в Турции и развеяла слухи о новом романе.