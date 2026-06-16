Эмма Хеминг рассказала, как ухаживает за больным Брюсом Уиллисом

«Выйти из кабинета врача ни с чем было очень тяжело, — призналась Эмма. — А потом я поняла: “Хорошо, мне нужно разобраться в этом. Мне нужно понять, какая поддержка сейчас нужна Брюсу, нашим двум маленьким детям”», — добавила она, имея в виду своих дочерей, 14-летнюю Мейбл и 12-летнюю Эвелин. «А вы знаете, что такое интернет: когда вы ищете информацию о каком-либо заболевании, это ужасное место, и после той встречи я просто поняла, насколько мало поддержки получают те, кто ухаживает за больными, — продолжила Хеминг. — Мы уходим из кабинета врача без поддержки, но от нас требуют так много, что это просто негуманно».