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Эмма Хеминг рассказала, как ухаживает за больным Брюсом Уиллисом

Женщина объяснила, как болезнь 71-летнего супруга открыла ей глаза на недостаток помощи
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Брюс Уиллис и Эмма ХемингИсточник: Legion-Media.ru

Эмма Хеминг откровенно рассказала о своем опыте ухода за мужем, Брюсом Уиллисом, которому диагностировали лобно-височную деменцию. 47-летняя модель и предпринимательница объяснила, как болезнь 71-летнего супруга открыла ей глаза на недостаток помощи, которую получают многие лица, осуществляющие уход за больными.

«Выйти из кабинета врача ни с чем было очень тяжело, — призналась Эмма. — А потом я поняла: “Хорошо, мне нужно разобраться в этом. Мне нужно понять, какая поддержка сейчас нужна Брюсу, нашим двум маленьким детям”», — добавила она, имея в виду своих дочерей, 14-летнюю Мейбл и 12-летнюю Эвелин. «А вы знаете, что такое интернет: когда вы ищете информацию о каком-либо заболевании, это ужасное место, и после той встречи я просто поняла, насколько мало поддержки получают те, кто ухаживает за больными, — продолжила Хеминг. — Мы уходим из кабинета врача без поддержки, но от нас требуют так много, что это просто негуманно».