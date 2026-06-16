39-летняя Линдси Лохан и ее супруг, успешный финансист Бадер Шаммас, стали гостями футбольной вечеринки в Нью-Йорке. Пара, воспитывающая сына Луая, появилась на мероприятии в безупречном образе, приковав внимание фотографов.
Звезда «Чумовой пятницы» выбрала для выхода легкий и женственный образ: светлые джинсы и блузу с крупным ярким цветочным принтом. В руках Лохан держала сумочку с аналогичным узором — деталь, идеально завершающая ансамбль. Особого внимания заслуживает обувь: салатовые босоножки с блестками добавили наряду игривости.
Длинные светлые волосы актриса собрала в высокий хвост, подчеркнув линию скул. В макияже Линдси сделала акцент на губы и брови — такой прием придал ее образу выразительности и мягкой сексуальности, сохранив при этом естественность.
Линдси Лохан и Бадер Шаммас поженились в апреле 2022 года. 16 июля 2023 года у супругов родился сын Луай. Ранее Линдси Лохан опубликовала фото с подросшим сыном.