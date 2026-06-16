Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Линдси Лохан в ярком цветочном образе вышла в свет с мужем

Звезда «Дрянных девчонок» появилась на публике с супругом Бадером Шаммасом
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Бадер Шаммас и Линдси Лохан, фото: соцсети
Бадер Шаммас и Линдси Лохан, фото: соцсети

39-летняя Линдси Лохан и ее супруг, успешный финансист Бадер Шаммас, стали гостями футбольной вечеринки в Нью-Йорке. Пара, воспитывающая сына Луая, появилась на мероприятии в безупречном образе, приковав внимание фотографов.

Звезда «Чумовой пятницы» выбрала для выхода легкий и женственный образ: светлые джинсы и блузу с крупным ярким цветочным принтом. В руках Лохан держала сумочку с аналогичным узором — деталь, идеально завершающая ансамбль. Особого внимания заслуживает обувь: салатовые босоножки с блестками добавили наряду игривости.

Линдси Лохан, фото: соцсети
Линдси Лохан, фото: соцсети

Длинные светлые волосы актриса собрала в высокий хвост, подчеркнув линию скул. В макияже Линдси сделала акцент на губы и брови — такой прием придал ее образу выразительности и мягкой сексуальности, сохранив при этом естественность.

Линдси Лохан, фото: соцсети
Линдси Лохан, фото: соцсети

Линдси Лохан и Бадер Шаммас поженились в апреле 2022 года. 16 июля 2023 года у супругов родился сын Луай. Ранее Линдси Лохан опубликовала фото с подросшим сыном.