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Что известно о фильме «Вышка 2»: последние новости о премьере

«Вышка 2» — американский триллер и сиквел фильма 2022 года «Вышка». Премьера состоится в 2026 году
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Вышка 2
Кадр из фильма «Вышка 2»

Компания Lionsgate представила первый трейлер фильма «Вышка 2» — продолжения триллера 2022 года. В коротком ролике показано, как одна из героинь на большой высоте осторожно пробирается по балкам к оставленному снаряжению.

Известно ли, когда выйдет фильм «Вышка 2» (2026)

Мировая премьера фильма «Вышка 2» запланирована на 2 сентября 2026 года. Изначально кинокартина должна была выйти в зарубежный прокат 7 августа 2026 года, однако дату перенесли почти на месяц. 

О чем будет фильм «Вышка 2» (2026)

Кадр из фильма Вышка 2
Кадр из фильма «Вышка 2»

В центре сюжета «Вышки 2» — Джакс Хантер, которая пытается почтить память погибшей сестры Шайло, героини событий первой части. Вместе с подругой Люче девушка отправляется на опасную «тропу смерти» у горы Кван в Таиланде. Поездка оборачивается катастрофой: после обвала девушки оказываются заблокированы на большой высоте. Им приходится искать способы выжить и выбраться из смертельной ловушки.

Кто сыграет в фильме «Вышка 2» (2026)

Харриет Слейтер в фильме Вышка 2
Харриет Слейтер в фильме «Вышка 2»

Главные роли в «Вышке 2» исполнили Харриет Слейтер и Арсема Томас. Режиссерами проекта выступили братья Майкл Спириг и Питер Спириг. Сценарий написали Скотт Манн и Джонатан Фрэнк — авторы первой части.

Где снимали фильм «Вышка 2» (2026)

Съемки фильма «Вышка 2»проходили в Таиланде и были завершены в 2025 году. Действие сиквела разворачивается в горных районах страны с сложным и непредсказуемым рельефом. По сюжету Джекс вместе с подругой Люс отправляется на маршрут в районе реки Квай в Канчанабури. Внезапный камнепад приводит к тому, что героини оказываются на хрупком подвесном мосту на высоте около 914 метров.