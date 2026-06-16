Съемки фильма «Вышка 2»проходили в Таиланде и были завершены в 2025 году. Действие сиквела разворачивается в горных районах страны с сложным и непредсказуемым рельефом. По сюжету Джекс вместе с подругой Люс отправляется на маршрут в районе реки Квай в Канчанабури. Внезапный камнепад приводит к тому, что героини оказываются на хрупком подвесном мосту на высоте около 914 метров.