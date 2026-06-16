Кевин Спейси перечислил голливудских звезд, которые не отвернулись от него после скандала. 66-летний актер выделил двоих: Джуди Денч и Элтона Джона. Последний, по словам Спейси, даже давал показания в его пользу в зале суда.
Артист подчеркнул: настоящие друзья не стали дожидаться финала разбирательств. Они позвонили ему еще в 2017 году, когда волна обвинений только началась. Называть имена тех, кто дистанцировался, Спейси не стал.
«Мои друзья были рядом с самого начала. Это и Джуди Денч, список можно продолжать долго. Эти люди были и остаются самыми близкими и дорогими. <…> Элтон Джон был свидетелем защиты на суде — вот что такое друг», — заявил артист в интервью Ксении Собчак.
В 2017 году Спейси обвинили в домогательствах. Первым стало заявление об инциденте 1986 года, затем похожие претензии выдвинули около 30 человек. Актер отрицал все обвинения, доказательств найдено не было. В октябре 2022 года суд Нью-Йорка его оправдал. Осенью 2025 года суд готовился рассмотреть три новых иска, однако весной 2026-го стороны заключили внесудебное соглашение на конфиденциальных условиях.
Ранее Кевин Спейси не согласился с мнением о политизированности «Оскара» и рассказал Ксении Собчак о жизни после обвинений в домогательствах.