«Мои друзья были рядом с самого начала. Это и Джуди Денч, список можно продолжать долго. Эти люди были и остаются самыми близкими и дорогими. <…> Элтон Джон был свидетелем защиты на суде — вот что такое друг», — заявил артист в интервью Ксении Собчак.