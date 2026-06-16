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Ушла из жизни актриса из фильма «О чем говорят мужчины» Алиса Песоцкая

Алисе Песоцкой было 54 года
Алиса Песоцкая
Алиса ПесоцкаяИсточник: Соцсети

Мир российского кинематографа понес тяжелую утрату: 3 июня остановилось сердце Алисы Песоцкой. Артистке было всего 54 года, и новость о ее кончине стала неожиданным ударом для поклонников творчества знаменитости. О трагедии сообщил портал Кино-театр.

Творческий путь будущей звезды начался в 1989 году с громкого дебюта. Она появилась в ленте Михаила Козакова «Визит дамы», где разделила площадку с такими мэтрами, как Валентин Гафт и Светлана Немоляева.

Позднее фильмография пополнилась заметными проектами. В 2010 году она запомнилась зрителям ролью дамы с собачкой в популярной комедии «О чем говорят мужчины», составив компанию Жанне Фриске и Нонне Гришаевой.

Помимо узнаваемых образов в кино, исполнительница была известна работой в сериалах «Врачебная тайна» и «Атлантида». За годы карьеры она также проявила себя как креативный продюсер в компании «АС».

Последней киноработой в биографии деятельницы искусства стала драма «СВОИ. Баллада о войне», премьера которой состоялась в текущем году. В этой картине она воплотила на экране образ медсестры.