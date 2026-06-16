Ушла из жизни актриса из фильма «О чем говорят мужчины» Алиса Песоцкая

Мир российского кинематографа понес тяжелую утрату: 3 июня остановилось сердце Алисы Песоцкой. Артистке было всего 54 года, и новость о ее кончине стала неожиданным ударом для поклонников творчества знаменитости. О трагедии сообщил портал Кино-театр.
Творческий путь будущей звезды начался в 1989 году с громкого дебюта. Она появилась в ленте Михаила Козакова «Визит дамы», где разделила площадку с такими мэтрами, как Валентин Гафт и Светлана Немоляева.
Позднее фильмография пополнилась заметными проектами. В 2010 году она запомнилась зрителям ролью дамы с собачкой в популярной комедии «О чем говорят мужчины», составив компанию Жанне Фриске и Нонне Гришаевой.
Помимо узнаваемых образов в кино, исполнительница была известна работой в сериалах «Врачебная тайна» и «Атлантида». За годы карьеры она также проявила себя как креативный продюсер в компании «АС».
Последней киноработой в биографии деятельницы искусства стала драма «СВОИ. Баллада о войне», премьера которой состоялась в текущем году. В этой картине она воплотила на экране образ медсестры.