«Это история для меня скорее про то, как не надо. Про людей, которые не набрались смелости сделать все честно и чисто. Но на то они и люди. В сериале “Ссора” девочка Яся — старшая дочь пары, которая сталкивается с кризисом отношений. И иногда родители не являются классным примером, как проживать кризисы», — поделилась Полина Цыганова.