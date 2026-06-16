Завершились съемки четырехсерийного драматического сериала «Ссора», который исследует парадокс любви — когда невозможно быть вместе, но и окончательно отпустить друг друга тоже не получается. Главные роли в проекте исполняют Светлана Иванова, Сергей Гилев, Максим Лагашкин, Аглая Тарасова, Полина Цыганова, Антон Соломатин и София Лопунова.
По сюжету, один случайный разговор полностью меняет жизнь Егора и Виты. После 20 лет совместной жизни им предстоит сложный путь, который откроет новые грани их отношений, где, возможно, все еще есть место для любви.
Выступивший режиссером Клим Козинский отмечает «восхитительный сценарий» проекта, написанный Юлией Савенковой.
«Я, как прочел, сразу придумал слоган: просто хорошее кино. Никаких хай-концептов, никаких сюжетных накруток. Прекрасный язык. Прекрасные характеры. Словно опять смотришь “Пять вечеров”, “Родню” или “Осенний марафон”. Я обожаю масштабные вещи и хай-концепты, получаю огромное удовольствие от разработки сложносочиненных миров. Но самую большую радость я испытываю от плетения чувственного веретена внутри людей», — отметил постановщик.
«Это история для меня скорее про то, как не надо. Про людей, которые не набрались смелости сделать все честно и чисто. Но на то они и люди. В сериале “Ссора” девочка Яся — старшая дочь пары, которая сталкивается с кризисом отношений. И иногда родители не являются классным примером, как проживать кризисы», — поделилась Полина Цыганова.
А по словам Светланы Ивановой, это проект о любви. Поэтому, отмечает актриса, на съемках была атмосфера любви и «немного пионерского лагеря».
Производством сериала занималась ON Студия. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Кион. Точная дата выхода «Ссоры» пока неизвестна.