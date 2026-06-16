Выставку к 90-летию Говорухина посетило 10 тыс. человек

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Выставку «Художник. Человек. Гражданин. К 90-летию со дня рождения Станислава Говорухина» в Галерее искусств Зураба Церетели посетило более 10 тыс. человек, сообщила на пресс-конференции в ТАСС статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева. Экспозиция работала с 6 апреля по 7 июня 2026 года.
«Одной из главных экспозиций [в рамках празднования 90-летия Станислава Говорухина] стала выставка “Художник. Человек. Гражданин”, которая была открыта 6 апреля в Галерее искусств Зураба Церетели. Выставку посетило более 10 тыс. человек», — сказала она.
По словам Алексеевой, еще одним значимым событием юбилейной программы станет выставочный проект «Вертикаль жизни Станислава Говорухина», который откроется 18 июня в выставочном зале медиацентра парка «Зарядье».
«Мы надеемся, что она покажет то пространство, которое дышит атмосферой фильмов режиссера, отражает его стойкий характер через призму его кинематографических работ», — отметила замминистра. По ее словам, организаторами проекта выступили компания «Кинофокус» и Центр кинофестивалей и международных программ совместно с Музеем кино, киноконцерном «Мосфильм» и киностудией «Вертикаль».
Проект выставки реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) во исполнение указа президента РФ о праздновании 90-летия режиссера. В экспозиции представят картины режиссера, личные вещи, фотографии со съемок, а также воссозданные с помощью мультимедийных технологий эпизоды съемочного процесса. Кроме того, посетители смогут увидеть интерьер кабинета Говорухина на «Мосфильме», который будет показан впервые.
Пространство выставки выстроят как путешествие по ключевым этапам творчества режиссера. Отдельные зоны посвятят фильмам «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Благословите женщину», «Пассажирка» и «Конец прекрасной эпохи». Экспозиция будет открыта для посещения с 19 июня по 16 августа 2026 года.