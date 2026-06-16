Выставку к 90-летию Говорухина посетило 10 тыс. человек

Проект выставки реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) во исполнение указа президента РФ о праздновании 90-летия режиссера. В экспозиции представят картины режиссера, личные вещи, фотографии со съемок, а также воссозданные с помощью мультимедийных технологий эпизоды съемочного процесса. Кроме того, посетители смогут увидеть интерьер кабинета Говорухина на «Мосфильме», который будет показан впервые.