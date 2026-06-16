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«Пристроил меня в кино»: Ярмольник рассказал, что получил роль благодаря внуку

Внук Леонида Ярмольника дебютировал в фильме «Летом всякое бывает. Побег из «Сколбора»
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Леонид Ярмольник на премьере фильма «Коммерсант», фото: пресс-служба
Леонид Ярмольник на премьере фильма «Коммерсант», фото: пресс-служба

11-летний Петр Мальцев впервые появится на экранах в картине «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора». Компанию ему на съемочной площадке составил родной дед — народный артист Леонид Ярмольник. Подробностями этой истории поделилось издание «7Дней.ru».

Как выяснилось, Петр получил роль еще до того, как создатели фильма узнали о его знаменитом родственнике. Лишь спустя время команда проекта выяснила, что юный актер приходится внуком Леониду Ярмольнику. Только после этого артисту предложили присоединиться к съемкам.

«Это первый раз в жизни, когда меня внук пристроил в кино. Он у меня Мальцев. Если бы он был Ярмольник, то догадались бы сразу», — с иронией заметил актер.

Ярмольник подчеркнул: никаких поблажек для внука он делать не собирается. Однако, если Петр захочет продолжить карьеру в кино, дед готов передать ему собственный 50-летний опыт работы в индустрии.