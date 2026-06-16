11-летний Петр Мальцев впервые появится на экранах в картине «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора». Компанию ему на съемочной площадке составил родной дед — народный артист Леонид Ярмольник. Подробностями этой истории поделилось издание «7Дней.ru».
Как выяснилось, Петр получил роль еще до того, как создатели фильма узнали о его знаменитом родственнике. Лишь спустя время команда проекта выяснила, что юный актер приходится внуком Леониду Ярмольнику. Только после этого артисту предложили присоединиться к съемкам.
«Это первый раз в жизни, когда меня внук пристроил в кино. Он у меня Мальцев. Если бы он был Ярмольник, то догадались бы сразу», — с иронией заметил актер.
Ярмольник подчеркнул: никаких поблажек для внука он делать не собирается. Однако, если Петр захочет продолжить карьеру в кино, дед готов передать ему собственный 50-летний опыт работы в индустрии.