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Аня Тейлор-Джой сыграет эльфийку в фильме про Голлума

Актриса присоединилась к актерскому составу фильма «Властелин колец: Охота за Голлумом»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-ДжойИсточник: Legion-Media.ru

Аня Тейлор-Джой присоединилась к актерскому составу фильма «Властелин колец: Охота за Голлумом», сообщает Variety.

Звезда сериала «Ход королевы» и фильма «Эмма.» сыграет роль эльфийки Серен, самой верной и смертоносной помощницы короля Трандуила.

Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой

Режиссером и исполнителем главной роли является Энди Серкис, который возвращается к роли Голлума. В фильме также появятся Иэн Маккеллен в роли Гэндальфа, Элайджа Вуд в роли Фродо и Ли Пейс в образе короля Трандуила.

Аня Тейлор-Джой — не единственный новичок в фэнтези-вселенной: к выдающемуся ансамблю присоединились Кейт Уинслет, Джейми Дорнан и Лео Вудалл.

Фильм «Властелин колец: Охота за Голлумом» выйдет в мировой прокат 17 декабря 2027 года.