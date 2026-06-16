Аня Тейлор-Джой присоединилась к актерскому составу фильма «Властелин колец: Охота за Голлумом», сообщает Variety.
Звезда сериала «Ход королевы» и фильма «Эмма.» сыграет роль эльфийки Серен, самой верной и смертоносной помощницы короля Трандуила.
Режиссером и исполнителем главной роли является Энди Серкис, который возвращается к роли Голлума. В фильме также появятся Иэн Маккеллен в роли Гэндальфа, Элайджа Вуд в роли Фродо и Ли Пейс в образе короля Трандуила.
Аня Тейлор-Джой — не единственный новичок в фэнтези-вселенной: к выдающемуся ансамблю присоединились Кейт Уинслет, Джейми Дорнан и Лео Вудалл.
Фильм «Властелин колец: Охота за Голлумом» выйдет в мировой прокат 17 декабря 2027 года.