Режиссером и исполнителем главной роли является Энди Серкис, который возвращается к роли Голлума. В фильме также появятся Иэн Маккеллен в роли Гэндальфа, Элайджа Вуд в роли Фродо и Ли Пейс в образе короля Трандуила.