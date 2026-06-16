Минкультуры требует взыскать с «Союзмультфильма» 60 млн рублей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Министерство культуры потребовало взыскать с мультипликационной студии «Союзмультфильм» порядка 60 млн рублей, которые ранее были выделены студии в качестве субсидии государства. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.
«Арбитражный суд Москвы в составе судьи Уточкина И. Н. рассмотрел вопрос о принятии к производству искового заявления министерства культуры к АО “Киностудия Союзмультфильм” о взыскании денежных средств (субсидии) в размере 60 млн рублей и процентов за пользование денежными средствами в размере 71 102 268,75 рублей. Суд определил принять исковое заявление к производству судьи Уточкина И. Н. и возбудить производство», — сказано в документе.
Следующее судебное заседание по делу назначено на 14 августа.
В документах не раскрывается информация о том, когда и при каких обстоятельствах «Союзмультфильм» получил субсидию в 60 млн рублей. Однако из публикаций в ряде СМИ известно, что студия ранее получила субсидию от Министерства культуры РФ в размере около 60 млн рублей. на покупку новой техники, специального оборудования, а также сохранение и модернизацию имущественного комплекса.