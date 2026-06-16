Минкультуры требует взыскать с «Союзмультфильма» 60 млн рублей

В документах не раскрывается информация о том, когда и при каких обстоятельствах «Союзмультфильм» получил субсидию в 60 млн рублей. Однако из публикаций в ряде СМИ известно, что студия ранее получила субсидию от Министерства культуры РФ в размере около 60 млн рублей. на покупку новой техники, специального оборудования, а также сохранение и модернизацию имущественного комплекса.