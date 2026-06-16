Продюсер Матвиенко: возрастные ограничения на фильмы об СВО стоит убрать

«Когда мы были маленькими, вообще подряд смотрели все фильмы про войну, и нормально это воспринималось. Молодые люди сегодня могут получить гораздо больше информации из интернета, чем из каких-то фильмов в кинотеатре. Родители должны понимать, куда они ведут ребенка, они же понимают, на какой фильм идут», — сказал Матвиенко.