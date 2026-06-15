Виторган женился на Ирине Млодик в 2003 году. Она младше супруга на 23 года. До свадьбы пара много лет дружила, и только потом отношения переросли в романтические. Подробности появления дочерей супруги не раскрывают. Они не комментируют слухи об ЭКО и суррогатном материнстве. Сама Ирина лишь отмечала, что всегда мечтала стать матерью и рада, что желание сбылось.