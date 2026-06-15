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86-летний Эммануил Виторган показал маленьких дочерей: «Наши куколки»

Народный артист России поделился редкой фотографией девочек
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Эммануил Виторган
Эммануил ВиторганИсточник: Алексей Молчановский

Народный артист России Эммануил Виторган поделился редким кадром с младшими дочерями. Восьмилетняя Этель и шестилетняя Клара позировали отцу в вечерних нарядах во время торжества в ресторане. Семейное фото актер опубликовал в личном блоге. 

«Наши куколки», — подписал снимок 86-летний Виторган. 

Дочери Эммануила Виторгана / фото: соцсети
Дочери Эммануила Виторгана / фото: соцсети

Виторган женился на Ирине Млодик в 2003 году. Она младше супруга на 23 года. До свадьбы пара много лет дружила, и только потом отношения переросли в романтические. Подробности появления дочерей супруги не раскрывают. Они не комментируют слухи об ЭКО и суррогатном материнстве. Сама Ирина лишь отмечала, что всегда мечтала стать матерью и рада, что желание сбылось.

Артист признавался: его до сих пор критикуют за позднее и, по мнению некоторых, «безответственное» отцовство. Однако, по словам Виторгана, он дает девочкам все необходимое, а риск потерять родителей есть у всех детей.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик
Эммануил Виторган и Ирина МлодикИсточник: Legion-Media

От первого брака с Тамарой Румянцевой у актера есть дочь Ксения. От второй супруги Аллы Балтер — сын Максим. Старшие дети не сразу приняли новый брак отца. Ирина рассказывала, что пасынок два года держался в стороне, но в итоге им удалось выстроить теплые отношения. Падчерица, по ее словам, так и не пошла на контакт. 

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