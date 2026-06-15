Народный артист России Эммануил Виторган поделился редким кадром с младшими дочерями. Восьмилетняя Этель и шестилетняя Клара позировали отцу в вечерних нарядах во время торжества в ресторане. Семейное фото актер опубликовал в личном блоге.
«Наши куколки», — подписал снимок 86-летний Виторган.
Виторган женился на Ирине Млодик в 2003 году. Она младше супруга на 23 года. До свадьбы пара много лет дружила, и только потом отношения переросли в романтические. Подробности появления дочерей супруги не раскрывают. Они не комментируют слухи об ЭКО и суррогатном материнстве. Сама Ирина лишь отмечала, что всегда мечтала стать матерью и рада, что желание сбылось.
Артист признавался: его до сих пор критикуют за позднее и, по мнению некоторых, «безответственное» отцовство. Однако, по словам Виторгана, он дает девочкам все необходимое, а риск потерять родителей есть у всех детей.
От первого брака с Тамарой Румянцевой у актера есть дочь Ксения. От второй супруги Аллы Балтер — сын Максим. Старшие дети не сразу приняли новый брак отца. Ирина рассказывала, что пасынок два года держался в стороне, но в итоге им удалось выстроить теплые отношения. Падчерица, по ее словам, так и не пошла на контакт.
Ранее жена Эммануила Виторгана поделилась семейным фото.