Актриса Астапова порассуждала о роли денег в воспитании детей

«Им не придется тратить огромное количество времени и ресурса на то, чтобы найти себе хлеб, они смогут сразу заниматься чем-то большим, творить намного большее и быть более полезными. Поэтому не машина балует, а те понятия и убеждения, которые ты вкладываешь в ребенка», — сказала певица.