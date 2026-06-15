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Актриса Астапова порассуждала о роли денег в воспитании детей

Актриса Астапова заявила, что благодаря деньгам у детей будут масштабные цели
Валерия Астапова, фото: пресс-служба
Валерия Астапова, фото: пресс-служба

Актриса и певица Валерия Астапова заявила, что дорогие подарки и деньги не сделают ребенка избалованным, если в раннем детстве родители привили ему правильные ценности и убеждения. Ее слова передал «Пятый канал».

По мнению звезды, благодаря отсутствию финансовых проблем у детей будут более масштабные цели, чем у их родителей, и они начнут заниматься более значимыми проблемами.

Валерия Астапова
Валерия Астапова

«Им не придется тратить огромное количество времени и ресурса на то, чтобы найти себе хлеб, они смогут сразу заниматься чем-то большим, творить намного большее и быть более полезными. Поэтому не машина балует, а те понятия и убеждения, которые ты вкладываешь в ребенка», — сказала певица.

Актриса подчеркнула, что существует множество примеров достойных людей с большими ресурсами и возможностями. Также, по словам Астаповой, есть и те, у кого нет ни такого положения, ни воспитания.

Ранее Валерия Астапова высказалась о сходстве с Асмус.