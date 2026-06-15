Американский актер и режиссер Кевин Спейси дал большое интервью Ксении Собчак. В нем он откровенно рассказал о доходах после громких обвинений в домогательствах и последующих судов.
Собчак предположила, что состояние актера превышает больше 50 миллионов долларов. Артист ответил, что она ошибается.
«Это совершенно неправда. Могу лишь сказать, что слухи о моем состоянии сильно преувеличены. Когда ты оказываешься в ситуации, когда тебе предъявляют обвинения, тебе приходится бегать по судам, доказывая свою невиновность. А поток средств при этом прекращается, потому что в Голливуде тебя пока решили посадить на скамейку запасных. Поверьте, деньги улетают только так. А новых не появляется», — рассказал Спейси.
Против Спейси выдвигали обвинения в сексуальных домогательствах сразу несколько человек. Однако ни американский, ни британский суд не признали его виновным. Тем не менее скандал стоил ему карьеры в Голливуде. Все инциденты, о которых шла речь, относятся к 2000-м и 2010-м годам — в тот период актер занимал пост художественного руководителя лондонского театра «Олд Вик». Первые обвинения в его адрес прозвучали в 2017 году.
В интервью Собчак Спейси подчеркнул, что всегда старался экономить. Во время учебы в Джульярдской школе он работал в ресторане, чтобы оплачивать обучение. После выпуска актер устроился в театр, где, по его словам, получал «мизерный» оклад.
«Сколько раз мне выключали электричество за неуплату? Знаю, это может показаться безумием. Но я уже проходил через безденежье. И для меня это лишь повод начать жизнь с чистого листа. Вспомнить, что значит жить без излишеств», — поделился актер.
В том же интервью Спейси рассказал о том, как его поддержали после «отмены».