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Рене Зеллвегер призналась, что роль Бриджит Джонс стала для нее освобождающей

57-летняя актриса искренне рассказала о своей самой известной роли
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Рене Зеллвегер
Рене ЗеллвегерИсточник: Legion-Media.ru

Рене Зеллвегер выступила на кинофестивале «Трайбека» в честь 25-летнего юбилея романтической комедии «Дневник Бриджит Джонс».

57-летняя обладательница премии «Оскар» рассказала о своем решении сыграть Бриджит.

«Большинство героинь романтических комедий выглядят безупречно и соответствуют определенной парадигме красоты своего времени», — отметила актриса.

Но Бриджит, по словам Зеллвегер, была обычной девушкой, и ее внешний вид соответствовал ее образу жизни. «Она любила побаловать себя, любила шардоне, не ходила в спортзал каждый день, и все равно она была красива, — продолжила Рене. — Возможно, именно то, что она была самой собой, и делало ее еще более привлекательной».

Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»
Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»
Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»
Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»

Актриса также поделилась, что играть такого «непутевого» персонажа было «освобождающим опытом».

«Мне нравилось, что я могла плакать, и тушь растекалась, но никто не лез ко мне подправлять макияж, — пояснила Рене. — У меня мог быть насморк, когда я плакала, как это и бывает в реальной жизни, понимаете?»

«Было так здорово играть человека, который искренне переживает что-то настоящее», — заключила Зеллвегер.

Ранее в центре Лондона установили бронзовую статую Бриджит Джонс.