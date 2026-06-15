Рене Зеллвегер выступила на кинофестивале «Трайбека» в честь 25-летнего юбилея романтической комедии «Дневник Бриджит Джонс».
57-летняя обладательница премии «Оскар» рассказала о своем решении сыграть Бриджит.
«Большинство героинь романтических комедий выглядят безупречно и соответствуют определенной парадигме красоты своего времени», — отметила актриса.
Но Бриджит, по словам Зеллвегер, была обычной девушкой, и ее внешний вид соответствовал ее образу жизни. «Она любила побаловать себя, любила шардоне, не ходила в спортзал каждый день, и все равно она была красива, — продолжила Рене. — Возможно, именно то, что она была самой собой, и делало ее еще более привлекательной».
Актриса также поделилась, что играть такого «непутевого» персонажа было «освобождающим опытом».
«Мне нравилось, что я могла плакать, и тушь растекалась, но никто не лез ко мне подправлять макияж, — пояснила Рене. — У меня мог быть насморк, когда я плакала, как это и бывает в реальной жизни, понимаете?»
«Было так здорово играть человека, который искренне переживает что-то настоящее», — заключила Зеллвегер.
Ранее в центре Лондона установили бронзовую статую Бриджит Джонс.