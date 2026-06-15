Но Бриджит, по словам Зеллвегер, была обычной девушкой, и ее внешний вид соответствовал ее образу жизни. «Она любила побаловать себя, любила шардоне, не ходила в спортзал каждый день, и все равно она была красива, — продолжила Рене. — Возможно, именно то, что она была самой собой, и делало ее еще более привлекательной».