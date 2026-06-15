В августе 2022 года пресса сообщила, что Флавин подала на развод после 25 лет официального брака. Она обвинила актера в растрате семейных денег. Однако уже в сентябре Сталлоне опубликовал совместное фото с женой, намекнув на то, что между ними все хорошо. Спустя месяц супруги официально заявили, что сохранили отношения.