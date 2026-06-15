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27-летняя дочь Сталлоне показала фигуру в крошечном бикини

Систин Сталлоне опубликовала фото в купальнике
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Дженнифер Флавин, Систин Роуз Сталлоне и Сильвестр Сталлоне
Дженнифер Флавин, Систин Роуз Сталлоне и Сильвестр СталлонеИсточник: Legion-Media.ru

Дочь голливудского актера Сильвестра Сталлоне поделилась с поклонниками откровенными фото. На них Систин Сталлоне позировала в ярко-красном купальнике. 

«Разморозка», — написала 27-летняя модель.

Пользователи соцсетей осыпали девушку комплиментами: «Выглядишь потрясающе», «Королева», «Вау», «Шикарна, как всегда», «Идеальная фигура», «Горяча», «Глаз не оторвать», «Богиня красоты».

Дочь Сильвестра Сталлоне / фото: соцсети
Дочь Сильвестра Сталлоне / фото: соцсети

У Сильвестра Сталлоне трое детей от модели Дженнифер Флавин. Актер не торопился делать предложение избраннице, которая младше него на 22 года. Пара поженилась только после рождения дочери Софии.

В августе 2022 года пресса сообщила, что Флавин подала на развод после 25 лет официального брака. Она обвинила актера в растрате семейных денег. Однако уже в сентябре Сталлоне опубликовал совместное фото с женой, намекнув на то, что между ними все хорошо. Спустя месяц супруги официально заявили, что сохранили отношения.

Ранее Сильвестр Сталлоне трогательно поздравил жену с 29-летием свадьбы. 