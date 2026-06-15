Дочь голливудского актера Сильвестра Сталлоне поделилась с поклонниками откровенными фото. На них Систин Сталлоне позировала в ярко-красном купальнике.
«Разморозка», — написала 27-летняя модель.
Пользователи соцсетей осыпали девушку комплиментами: «Выглядишь потрясающе», «Королева», «Вау», «Шикарна, как всегда», «Идеальная фигура», «Горяча», «Глаз не оторвать», «Богиня красоты».
У Сильвестра Сталлоне трое детей от модели Дженнифер Флавин. Актер не торопился делать предложение избраннице, которая младше него на 22 года. Пара поженилась только после рождения дочери Софии.
В августе 2022 года пресса сообщила, что Флавин подала на развод после 25 лет официального брака. Она обвинила актера в растрате семейных денег. Однако уже в сентябре Сталлоне опубликовал совместное фото с женой, намекнув на то, что между ними все хорошо. Спустя месяц супруги официально заявили, что сохранили отношения.
Ранее Сильвестр Сталлоне трогательно поздравил жену с 29-летием свадьбы.