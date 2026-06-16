«Дмитрий Огородников — это настоящий феномен. Легенда не только Тольятти, но и целой эпохи 90-х. Мне важно было уловить не просто внешнее сходство или манеры, а его внутренний стержень. Почему к нему тянулись люди? Почему ему верили? Я изучал фактуру того времени, чтобы понять логику его поступков. Не хотелось делать „картонного героя“. Дмитрий прошел через многое. Мне выпала задача показать живого человека со своими сомнениями и волей. Наши съемки вызвали в Тольятти бешеный ажиотаж! Люди подходили на улицах, делились воспоминаниями, некоторые даже плакали. Это не просто „кино“, это часть их жизни», — поделился Павел Прилучный.