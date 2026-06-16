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Прилучный играет отважного оперативника из 90-х в криминальной драме с Городничим

Стартовали съемки сериала «Чужой огород» – публикуем первые кадры и раскрываем подробности сюжета, основанного на реальных событиях
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Павел Прилучный на съемках сериала «Чужой огород»
Павел Прилучный на съемках сериала «Чужой огород»

Начались съемки криминального сериала «Чужой огород», где Павел Прилучный играет майора милиции, бросившего вызов мафии. В драме также появятся Даниил Воробьев, Валерия Астапова, Сергей Городничий и другие. В основе проекта лежит реальная история.

События сериала разворачиваются в середине 1990-х годов. Тольятти охвачен криминальными войнами: новый дерзкий передел власти, уличные перестрелки, продажные милиционеры. В городе, где всем заправляет негласный хозяин Баргузин (Воробьев), никому не удается оставаться в стороне.

Кадр из сериала «Чужой огород»
Кадр из сериала «Чужой огород»

Принципиальный опер Дмитрий Огородников (Прилучный) в одиночку останавливает перестрелку 70 бандитов, становится героем телеэфира и объявляет мафии войну. Это не просто борьба за порядок — это личная месть за убитого брата. К нему присоединяется молодой идеалист Эдик (Городничий), который только пришел в милицию и еще верит в справедливость.

Павел Прилучный на съемках сериала «Чужой огород»
Павел Прилучный на съемках сериала «Чужой огород»

Но чем глубже герои погружаются в противостояние, тем страшнее открытие: коррумпированы не только бандиты, но и их собственное начальство. Чтобы добраться до вершины криминальной пирамиды, Огородникову и Эдику придется идти против системы, рискуя всем: карьерой, семьей, жизнью.

Кадр из сериала «Чужой огород»
Кадр из сериала «Чужой огород»

«Дмитрий Огородников — это настоящий феномен. Легенда не только Тольятти, но и целой эпохи 90-х. Мне важно было уловить не просто внешнее сходство или манеры, а его внутренний стержень. Почему к нему тянулись люди? Почему ему верили? Я изучал фактуру того времени, чтобы понять логику его поступков. Не хотелось делать „картонного героя“. Дмитрий прошел через многое. Мне выпала задача показать живого человека со своими сомнениями и волей. Наши съемки вызвали в Тольятти бешеный ажиотаж! Люди подходили на улицах, делились воспоминаниями, некоторые даже плакали. Это не просто „кино“, это часть их жизни», — поделился Павел Прилучный.

Кадр из сериала «Чужой огород»
Кадр из сериала «Чужой огород»
Кадр из сериала «Чужой огород»
Кадр из сериала «Чужой огород»

Режиссером проекта выступает Артем Аксененко, сценарист — Виктор Двояк. Продюсеры —Тимур Вайнштейн, Юлия Сумачева, Маргарита Мигранова.

Производством проекта занимается компания «ВайТ Медиа» по заказу онлайн-кинотеатра Иви и телеканала НТВ. Дата премьеры пока не сообщается.