Начались съемки криминального сериала «Чужой огород», где Павел Прилучный играет майора милиции, бросившего вызов мафии. В драме также появятся Даниил Воробьев, Валерия Астапова, Сергей Городничий и другие. В основе проекта лежит реальная история.
События сериала разворачиваются в середине 1990-х годов. Тольятти охвачен криминальными войнами: новый дерзкий передел власти, уличные перестрелки, продажные милиционеры. В городе, где всем заправляет негласный хозяин Баргузин (Воробьев), никому не удается оставаться в стороне.
Принципиальный опер Дмитрий Огородников (Прилучный) в одиночку останавливает перестрелку 70 бандитов, становится героем телеэфира и объявляет мафии войну. Это не просто борьба за порядок — это личная месть за убитого брата. К нему присоединяется молодой идеалист Эдик (Городничий), который только пришел в милицию и еще верит в справедливость.
Но чем глубже герои погружаются в противостояние, тем страшнее открытие: коррумпированы не только бандиты, но и их собственное начальство. Чтобы добраться до вершины криминальной пирамиды, Огородникову и Эдику придется идти против системы, рискуя всем: карьерой, семьей, жизнью.
«Дмитрий Огородников — это настоящий феномен. Легенда не только Тольятти, но и целой эпохи 90-х. Мне важно было уловить не просто внешнее сходство или манеры, а его внутренний стержень. Почему к нему тянулись люди? Почему ему верили? Я изучал фактуру того времени, чтобы понять логику его поступков. Не хотелось делать „картонного героя“. Дмитрий прошел через многое. Мне выпала задача показать живого человека со своими сомнениями и волей. Наши съемки вызвали в Тольятти бешеный ажиотаж! Люди подходили на улицах, делились воспоминаниями, некоторые даже плакали. Это не просто „кино“, это часть их жизни», — поделился Павел Прилучный.
Режиссером проекта выступает Артем Аксененко, сценарист — Виктор Двояк. Продюсеры —Тимур Вайнштейн, Юлия Сумачева, Маргарита Мигранова.
Производством проекта занимается компания «ВайТ Медиа» по заказу онлайн-кинотеатра Иви и телеканала НТВ. Дата премьеры пока не сообщается.