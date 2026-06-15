Названа дата выхода сериала «Паша» с Ириной Горбачевой и Татьяной Догилевой

«Он так часто попадает в неловкие ситуации, будто жизнь хочет ему на что-то открыть глаза — меня это сразу привлекло в сценарии. Лично я очень не люблю оказываться в неловких ситуациях, а с Пашей я пережил их очень много, и это чистейшей воды арт-терапия. Благодаря этому сериалу я начал видеть юмор и иронию жизни в таких моментах, жить стало легче и веселее», — поделился исполнитель роли Паши Аскар Ильясов.