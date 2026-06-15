В декабре 1980 года на экраны французских кинотеатров вышла подростковая мелодрама Клода Пиното «Бум». Фильм пользовался успехом как на родине, так и за рубежом и принес создателям внушительный доход. Но главное — картина открыла миру талант юной Софи Марсо, ставшей одной из самых известных актрис Франции.
Вскоре Марсо снялась в сиквеле «Бум 2», за который получила премию «Сезар», а затем — в исторической драме «Форт Саган», где ее партнерами стали Жерар Депардье и Катрин Денев. После этого последовали более 40 лет успешной карьеры и свыше 50 ролей в кино. Фильмы Софи Марсо хорошо известны любителям кинематографа. Рассказываем интересные факты из жизни актрисы, о которых знают немногие.
Софи, Марсель и Фелисьен
Может показаться, что Софи Марсо состоит в родстве с известным французским артистом, знаменитым мимом Марселем Марсо. Однако они не только не родственники, но даже не однофамильцы. Юная Софи, настоящая фамилия которой — Мопю (Maupou), в качестве сценического псевдонима взяла название проспекта, по которому ехала на первые в жизни кинопробы.
В свою очередь, настоящая фамилия Марселя Марсо — Манжель. Псевдоним он взял в честь участника Французской революции, генерала Франсуа Северена Марсо-Дегравье, именем которого назван тот самый парижский бульвар. Не состоит Софи в родстве и с французским писателем, драматургом и сценаристом Фелисьеном Марсо, которого при рождении звали Луи Каретт.
Кино вместо овощей
Софи Марсо родилась в семье водителя грузовика и продавщицы супермаркета. Детство она провела в пригороде Парижа, где у молодежи было немного возможностей для заработка. Родители пытались приобщить дочь к труду, но могли предложить ей лишь выкладку овощей в магазине матери или помощь отцу с разгрузкой продуктов.
Такая работа, пусть и приносившая деньги, девушку не устраивала. Она отправила фотографии в модельное агентство, занимавшееся рекламой подростковой одежды, а затем за компанию с подругой пришла на кастинг для нового фильма Клода Пиното. И совершенно неожиданно для себя получила главную роль.
Финансовый вопрос
Фильм «Бум» собрал в мировом прокате без малого 33 миллиона долларов, что по тем временам было впечатляющим кассовым успехом. Однако исполнительнице главной роли досталось всего 40 тысяч французских франков. Более того, поскольку актриса была несовершеннолетней, она не могла самостоятельно распоряжаться даже этой суммой.
В результате юной Софи на руки выдали только четыре тысячи франков. Правда, для 14-летней девочки из небогатого района и это были большие деньги. На свой первый гонорар она купила несколько музыкальных пластинок, новые платья и несколько безделушек и, по собственному признанию, была абсолютно счастлива.
Международное признание
После выхода «Бума» Софи Марсо получила известность по всей Европе. Съемки в фильме «Храброе сердце» с Мэлом Гибсоном сделали ее узнаваемой в Голливуде, а появление в девятнадцатом фильме бондианы «И целого мира мало» в роли Электры Кинг превратило ее в международную звезду.
Особой популярностью Марсо пользовалась в Японии, где в конце 1980-х стала лицом нескольких крупных рекламных кампаний. Актриса рекламировала фруктовые соки, модную одежду, а также видео- и аудиокассеты компании Maxell.
Возлюбленная французов
Популярность Софи Марсо за рубежом не идет ни в какое сравнение с обожанием, которым актриса пользуется на родине. Она регулярно оказывалась на верхних строчках самых разных рейтингов — от «Идеальной матери» до «Женщины, которую вы хотели бы подвезти на машине». При этом актриса сохраняет изящество и шарм, а отношение французов к ней можно сравнить с тем, как американцы воспринимают нестареющую Дженнифер Энистон.
Руки не для скуки
В 1995 году Софи Марсо выступила в качестве сценариста и режиссера короткометражного фильма «
». Картина была представлена на Каннском кинофестивале и стала первой работой актрисы в новом для нее качестве.
Однако режиссурой и написанием сценариев Марсо не ограничилась. Она опубликовала полуавтобиографический роман «Лгунья», занималась живописью, записала музыкальный альбом и несколько синглов, а также основала собственную продюсерскую компанию. Кроме того, актриса активно занимается благотворительностью и поддерживает проекты Красного Креста.
Недоступная фантазия
Софи Марсо стала одной из звезд Каннского кинофестиваля 2005 года, хотя и довольно необычным образом. Во время прохода по красной дорожке левая бретель ее платья соскользнула с плеча, на мгновение обнажив грудь. Однако это был далеко не первый случай, когда внимание общественности оказывалось приковано к внешности актрисы.
Приблизительно в половине своих фильмов Софи Марсо появляется полностью или частично обнаженной. Ее имя и внешность упоминались в песнях французских исполнителей Жюльена Клера и Алена Сушона. Она регулярно оказывается на первых местах в рейтингах самых сексуальных женщин Франции и в интервью журналу Marie Claire признавалась, что не против быть объектом мужских фантазий. Однако актриса подчеркивала, что ей льстит именно роль недоступной мечты. Если в кино она использует собственное тело как инструмент художественной выразительности, то в жизни остается очень скромным человеком и ценит верность в отношениях.