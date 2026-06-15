Популярность Софи Марсо за рубежом не идет ни в какое сравнение с обожанием, которым актриса пользуется на родине. Она регулярно оказывалась на верхних строчках самых разных рейтингов — от «Идеальной матери» до «Женщины, которую вы хотели бы подвезти на машине». При этом актриса сохраняет изящество и шарм, а отношение французов к ней можно сравнить с тем, как американцы воспринимают нестареющую Дженнифер Энистон.