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Звезда ситкома «Светофор» показал повзрослевшую дочь

Джемал Тетруашвили приехал на выпускной к 17-летней Софико
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Джемал Тетруашвили
Джемал ТетруашвилиИсточник: Алексей Молчановский

Звезда сериала «Светофор» Джемал Тетруашвили прилетел в Беларусь, чтобы поздравить дочь с окончанием школы. 17-летняя Софико получила аттестат в Бресте, и актер не смог пропустить такое важное событие. Кадрами с выпускного он поделился в личном блоге. 

«Что это за девочка? Это самая красивая и прекрасная девочка на свете... Поздравляю тебя, Софико Джемаловна. Иди вперед по жизни и не оглядывайся, даже на меня! Самое главное — будь счастлива во всем и всегда. И будь здорова. И помни, что возможно все», — написал он.

Джемал Тетруашвили с дочкой / фото: соцсети
Джемал Тетруашвили с дочкой / фото: соцсети

Личность матери Софико артист никогда не раскрывал. Не называл он и причин развода с ней. Тетруашвили подчеркивал: его моральные принципы не позволяют делиться этим с публикой.

В 2016 году Джемал женился на коллеге Ольге Медынич. Они встретились на съемках сериала «Светофор», где играли пару. Роман звезды скрывали почти год и уходили от вопросов журналистов. Позже они признались, что находятся в отношениях. Общих детей у актеров нет.