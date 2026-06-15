Звезда сериала «Светофор» Джемал Тетруашвили прилетел в Беларусь, чтобы поздравить дочь с окончанием школы. 17-летняя Софико получила аттестат в Бресте, и актер не смог пропустить такое важное событие. Кадрами с выпускного он поделился в личном блоге.
«Что это за девочка? Это самая красивая и прекрасная девочка на свете... Поздравляю тебя, Софико Джемаловна. Иди вперед по жизни и не оглядывайся, даже на меня! Самое главное — будь счастлива во всем и всегда. И будь здорова. И помни, что возможно все», — написал он.
Личность матери Софико артист никогда не раскрывал. Не называл он и причин развода с ней. Тетруашвили подчеркивал: его моральные принципы не позволяют делиться этим с публикой.
В 2016 году Джемал женился на коллеге Ольге Медынич. Они встретились на съемках сериала «Светофор», где играли пару. Роман звезды скрывали почти год и уходили от вопросов журналистов. Позже они признались, что находятся в отношениях. Общих детей у актеров нет.
Ранее Медынич показала себя без косметики.