«Что это за девочка? Это самая красивая и прекрасная девочка на свете... Поздравляю тебя, Софико Джемаловна. Иди вперед по жизни и не оглядывайся, даже на меня! Самое главное — будь счастлива во всем и всегда. И будь здорова. И помни, что возможно все», — написал он.