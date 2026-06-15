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Умерла 35-летняя звезда турецких сериалов Эдже Иртем

Актриса Эдже Иртем скончалась после празднования дня рождения
Эдже Иртем
Эдже ИртемИсточник: Соцсети

Умерла 35-летняя звезда турецких сериалов «Клюквенный щербет» и «Семья» Эдже Иртем. Об этом сообщили турецкие СМИ со ссылкой на адвоката семьи.

По словам адвоката, звезда скончалась на следующий день после празднования дня рождения, предположительно, из-за сердечного приступа. Мать женщины находилась рядом, но не смогла помочь дочери.

Точную причину смерти актрисы назовут после вскрытия.

После сообщений о смерти Эдже Иртем в сети начали обсуждать версию о наркотиках как причине гибели звезды. С начала года в Турции проходят антинаркотические рейды, в рамках которых были задержаны десятки знаменитостей.