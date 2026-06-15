Многосерийная мелодрама «История его служанки» (не путать с антиутопией «Рассказ служанки») обещает зрителям 90 эпизодов по 50 минут — формат, нетипичный для современного российского сериального производства. Действие разворачивается в условном XIX веке, где молодой граф Николай Шереметьев после войны вынужден жениться ради наследства, а обедневшая дворянка Анна Аверина соглашается стать его служанкой, чтобы спасти семью от разорения. Создатели проекта сознательно отказались от исторической достоверности в пользу стилизации: персонажи говорят современным языком, а интерьеры собраны из множества референсов. Главная техническая инновация — съемки в павильонах с технологией виртуального продакшена, которая позволяет менять фон в реальном времени без постпродакшена. Премьера первых серий состоялась в июне 2026 года, причем съемочный процесс идет параллельно с выходом эпизодов — история остается живым организмом до самого финала. В статье как раз и рассказываем о том, как снимают сериал «История его служанки».
Особенности съемочного процесса
Технологическая база проекта базируется на двух ключевых элементах: павильонах с живыми декорациями и огромном LED-экране, управляемом игровым движком. Вместо традиционного зеленого хромакея команда использовала виртуальный продакшн — подход, при котором камера видит уже готовое изображение, синхронизированное с ее движением. Это требует от всех участников небывалой для российского телевидения координации, но результат позволил актерам погружаться в атмосферу, а не играть перед пустыми стенами. Ниже — ключевые особенности, которые делают съемочный процесс уникальным.
Виртуальный продакшн на базе Unreal Engine
Сердце технологии — огромный LED-экран длиной 40 м, занимающий треть просторного павильона. На нем отображаются трехмерные локации, созданные в Unreal Engine — том же движке, что работает в Fortnite и Hogwarts Legacy. Система трекинга, закрепленная на камере, отслеживает каждое ее движение и в реальном времени подстраивает фон. Когда оператор поворачивает камеру, вместе с ней поворачивается и виртуальный бальный зал, а если наклоняет — меняется перспектива уличной панорамы. Это позволяет снимать сложные проходы и наезды без дорогостоящих компьютерных эффектов на постпродакшене.
Цифровая массовка из двухсот персонажей
Для фоновых сцен вместо найма сотен статистов создатели сгенерировали около двухсот цифровых людей. Процесс выглядел так: сначала актеры массовки в исторических костюмах отыгрывали движения, манеры и осанку — их захватывала система motion capture. Затем нейросети перенесли эти данные на цифровых персонажей, которых можно бесконечно дублировать, переодевать и рассаживать по залу. Живые статисты все же понадобились для переднего плана, но на заднем плане гуляют уже виртуальные гости, которые никогда не устают и не требуют обеденного перерыва.
Вращающийся круг с синхронным фоном
В павильоне установлен огромный поворотный круг — прямо на нем разыгрывается основное действие. Круг вращается синхронно с виртуальными стенами на LED-экране, создавая иллюзию, что камера объезжает реальное пространство. Когда техники прокладывают по кругу фанерные дорожки, по ним катаются актеры в каретных сценах — при этом за окном на экране движется московский пейзаж, а съемочная группа раскачивает платформу, имитируя тряску. Для танцевальных сцен круг покрывают настоящим деревянным полом, и пары кружатся в вальсе, а виртуальные колонны и рыцарские доспехи проносятся вокруг со скоростью вращения.
Живые декорации с настоящими потолками
В соседнем павильоне построены полноценные интерьеры дворянских усадеб — гостиные, спальни, кабинеты. В отличие от большинства съемочных площадок, где потолок отсутствует (мешает световое оборудование), здесь художники возвели куски потолков в каждой комнате. Глаз зрителя считывает пространство как цельное помещение, а не как декорацию с открытым верхом. Мебель закупали на антикварных сайтах и в Европе, часть предметов прошла реставрацию. Самый дорогой экспонат — белоснежный рояль, купленный специально для проекта и настроенный под съемки.
Костюмы ручной работы с цветовыми кодами
Каждый из двенадцати основных персонажей получил от пяти до шести нарядов, и почти все костюмы сшиты вручную целым цехом художников. Чтобы ускорить переодевания между сценами, придумали систему съемных деталей: пристяжные рукава (короткие и длинные), сменные воротники, комбинирующиеся верх и низ разных платьев. Палитра подчинена характерам: холодный и рациональный граф Шереметьев носит синее, эмоциональная Анна — голубые и зеленые тона, а влюбленная пара Ромы и Юли получила нежные лиловые оттенки. Художники признаются, что вдохновлялись диснеевскими мультфильмами нулевых и «Бриджертонами» — отсюда квадратные вырезы и условно-исторические силуэты, смешивающие ампир, бидермейер и викторианскую эпоху.
Когда проходят съемки сериала «История его служанки»
Производство сериала стартовало в конце 2025 года на территории кинозавода «Москино», который ранее был промышленной зоной, а теперь превратился в высокотехнологичный кластер. Строительство декораций заняло всего четыре месяца — рекордные сроки, учитывая объем работ: два больших павильона-усадьбы (семьи Шереметьевых и Спицыных), виртуальный бальный зал и множество интерьерных комнат.
Съемки ведутся одновременно четырьмя группами, каждая работает в своей локации. Интересно, что процесс не завершился к моменту премьеры: создатели снимают эпизоды параллельно с выходом серий в эфир. Это позволяет вносить изменения в сценарий, отталкиваясь от реакции зрителей и новых идей, рождающихся прямо на площадке.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Масштаб проекта породил несколько проблем, которые команде пришлось решать на ходу. Главный вызов оказался временным: уложиться в четыре месяца подготовки декораций при том, что почти вся мебель — настоящий антиквариат, требующий осторожной транспортировки и реставрации. Особенно трудно было найти обеденный стол нужной эпохи и размера.
Вторая сложность — обучение актеров навыкам, которые в XIX веке были обыденностью, а сегодня стали экзотикой. Матвей Лыков и Милана Бру осваивали вальс, причем на репетициях граф оттоптал служанке все ноги. Михаил Сотников учился фехтовать и метать ножи, а те, кто пишет в кадре, проходили курсы каллиграфии гусиным пером — бумаги для черновиков ушло несколько килограммов.
Третья трудность — синхронизация физического и виртуального миров: любое несовпадение в движении камеры и фона ломало иллюзию, поэтому операторы работали с ювелирной точностью.
Наконец, создание двухсот цифровых статистов потребовало отдельных съемок motion capture, а затем долгой обработки нейросетями, чтобы виртуальные гости не ходили одинаково и не застывали синхронно, как солдаты.
Кто сыграл в сериале «История его служанки»
В центре сюжета — противостояние двух характеров, и подбор актеров на главные роли оказался почти зеркальным отражением их реальных темпераментов. Создатели собрали ансамбль, в котором нашлось место как звездам российских сериалов, так и восходящим дарованиям.
Матвей Лыков — граф Николай Шереметьев, принципиальный и закрытый наследник, вынужденный жениться. Сам актер признается, что его персонаж душный и рациональный — и это совпадает с собственной натурой Лыкова.
Милана Бру — Анна Аверина, дворянка, согласившаяся на год службы в доме графа. Эмоциональная и остроумная, она полная противоположность Шереметьеву.
Михаил Сотников — Рома Аверин, брат Анны, влюбленный в дочку богатых соседей. Ради роли актер освоил фехтование.
Вероника Журавлева — Юлия Спицына, возлюбленная Ромы, нежная и романтичная дворянка.
Виктор Васильев — Илья Аверин, отец Анны, промотавший имение. Актер отмечает, что его персонаж выходит из ситуаций с юмором.
Екатерина Гусева — мать Анны, гневная и отчаявшаяся супруга.
Также в проекте заняты Вячеслав Чепурченко, Ольга Ломоносова, Алена Хмельницкая и другие актеры.
Интересные факты о сериале «История его служанки»
Помимо технологических новшеств, проект оброс деталями, которые делают его уникальным даже на фоне западных аналогов. Некоторые решения рождались из ошибок, другие — из желания сэкономить бюджет с умом, а третьи — из чистого хулиганства художников.
В гостиной графа Шереметьева висят полутораметровые полотна с его родителями. Их не писал художник: нейросеть сгенерировала изображения, взяв за основу загримированное лицо самого Матвея Лыкова.
Для рояля в доме Спицыных заказали печать картины на внутренней стороне крышки. Но из-за сбоя изображение нанесли и снаружи, и внутри. Результат оказался настолько экстравагантным, что его оставили — теперь это одна из самых узнаваемых деталей интерьера богатых соседей.
На фартуке Анны-служанки висит набор предметов, которые подскажут внимательному зрителю ее статус: наперсток, крошечный кошелек, серебряный карне (блокнот с карандашиком) и ключ от усадьбы, который по сюжету ей вручает граф. Этот «пояс модника» XIX века — прямой предок современных карабинов на джинсах.
В кадре с живыми птицами снимали настоящих попугаев. За время съемок они, по шутке съемочной группы, выучат французский — и будут не единственными, кто освоит новый язык. Актеры, игравшие аристократов, брали уроки французского этикета у исторического консультанта.
В комнате Николая Шереметьева есть потайная дверь, ведущая на кухню, но создатели не раскрывают, зачем она нужна по сюжету. Это одна из деталей, которая получит развитие в будущих сериях, ведь сценарий все еще пишется параллельно съемкам.