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Как снимают сериал «История его служанки»: виртуальные бальные залы и антикварные усадьбы

Мало кто задумывается, как снимают сериал «История его служанки» — проект, который уже окрестили русскими «Бриджертонами», а ведь за роскошными бальными платьями и мраморными колоннами скрываются гигантские LED-экраны, цифровая массовка из нейросетей и вращающиеся платформы на базе игрового движка Unreal Engine
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из сериала История его служанки
Кадр из сериала «История его служанки»

Многосерийная мелодрама «История его служанки» (не путать с антиутопией «Рассказ служанки») обещает зрителям 90 эпизодов по 50 минут — формат, нетипичный для современного российского сериального производства. Действие разворачивается в условном XIX веке, где молодой граф Николай Шереметьев после войны вынужден жениться ради наследства, а обедневшая дворянка Анна Аверина соглашается стать его служанкой, чтобы спасти семью от разорения. Создатели проекта сознательно отказались от исторической достоверности в пользу стилизации: персонажи говорят современным языком, а интерьеры собраны из множества референсов. Главная техническая инновация — съемки в павильонах с технологией виртуального продакшена, которая позволяет менять фон в реальном времени без постпродакшена. Премьера первых серий состоялась в июне 2026 года, причем съемочный процесс идет параллельно с выходом эпизодов — история остается живым организмом до самого финала. В статье как раз и рассказываем о том, как снимают сериал «История его служанки».

Особенности съемочного процесса

Технологическая база проекта базируется на двух ключевых элементах: павильонах с живыми декорациями и огромном LED-экране, управляемом игровым движком. Вместо традиционного зеленого хромакея команда использовала виртуальный продакшн — подход, при котором камера видит уже готовое изображение, синхронизированное с ее движением. Это требует от всех участников небывалой для российского телевидения координации, но результат позволил актерам погружаться в атмосферу, а не играть перед пустыми стенами. Ниже — ключевые особенности, которые делают съемочный процесс уникальным.

Виртуальный продакшн на базе Unreal Engine

Кадр из сериала История его служанки
Кадр из сериала «История его служанки»

Сердце технологии — огромный LED-экран длиной 40 м, занимающий треть просторного павильона. На нем отображаются трехмерные локации, созданные в Unreal Engine — том же движке, что работает в Fortnite и Hogwarts Legacy. Система трекинга, закрепленная на камере, отслеживает каждое ее движение и в реальном времени подстраивает фон. Когда оператор поворачивает камеру, вместе с ней поворачивается и виртуальный бальный зал, а если наклоняет — меняется перспектива уличной панорамы. Это позволяет снимать сложные проходы и наезды без дорогостоящих компьютерных эффектов на постпродакшене.

Цифровая массовка из двухсот персонажей

Для фоновых сцен вместо найма сотен статистов создатели сгенерировали около двухсот цифровых людей. Процесс выглядел так: сначала актеры массовки в исторических костюмах отыгрывали движения, манеры и осанку — их захватывала система motion capture. Затем нейросети перенесли эти данные на цифровых персонажей, которых можно бесконечно дублировать, переодевать и рассаживать по залу. Живые статисты все же понадобились для переднего плана, но на заднем плане гуляют уже виртуальные гости, которые никогда не устают и не требуют обеденного перерыва.

Вращающийся круг с синхронным фоном

Кадр из сериала История его служанки
Кадр из сериала «История его служанки»

В павильоне установлен огромный поворотный круг — прямо на нем разыгрывается основное действие. Круг вращается синхронно с виртуальными стенами на LED-экране, создавая иллюзию, что камера объезжает реальное пространство. Когда техники прокладывают по кругу фанерные дорожки, по ним катаются актеры в каретных сценах — при этом за окном на экране движется московский пейзаж, а съемочная группа раскачивает платформу, имитируя тряску. Для танцевальных сцен круг покрывают настоящим деревянным полом, и пары кружатся в вальсе, а виртуальные колонны и рыцарские доспехи проносятся вокруг со скоростью вращения.

Живые декорации с настоящими потолками

Кадр из сериала История его служанки
Кадр из сериала «История его служанки»

В соседнем павильоне построены полноценные интерьеры дворянских усадеб — гостиные, спальни, кабинеты. В отличие от большинства съемочных площадок, где потолок отсутствует (мешает световое оборудование), здесь художники возвели куски потолков в каждой комнате. Глаз зрителя считывает пространство как цельное помещение, а не как декорацию с открытым верхом. Мебель закупали на антикварных сайтах и в Европе, часть предметов прошла реставрацию. Самый дорогой экспонат — белоснежный рояль, купленный специально для проекта и настроенный под съемки.

Костюмы ручной работы с цветовыми кодами

Кадр из сериала История его служанки
Кадр из сериала «История его служанки»

Каждый из двенадцати основных персонажей получил от пяти до шести нарядов, и почти все костюмы сшиты вручную целым цехом художников. Чтобы ускорить переодевания между сценами, придумали систему съемных деталей: пристяжные рукава (короткие и длинные), сменные воротники, комбинирующиеся верх и низ разных платьев. Палитра подчинена характерам: холодный и рациональный граф Шереметьев носит синее, эмоциональная Анна — голубые и зеленые тона, а влюбленная пара Ромы и Юли получила нежные лиловые оттенки. Художники признаются, что вдохновлялись диснеевскими мультфильмами нулевых и «Бриджертонами» — отсюда квадратные вырезы и условно-исторические силуэты, смешивающие ампир, бидермейер и викторианскую эпоху.

Когда проходят съемки сериала «История его служанки»

Производство сериала стартовало в конце 2025 года на территории кинозавода «Москино», который ранее был промышленной зоной, а теперь превратился в высокотехнологичный кластер. Строительство декораций заняло всего четыре месяца — рекордные сроки, учитывая объем работ: два больших павильона-усадьбы (семьи Шереметьевых и Спицыных), виртуальный бальный зал и множество интерьерных комнат.

Съемки ведутся одновременно четырьмя группами, каждая работает в своей локации. Интересно, что процесс не завершился к моменту премьеры: создатели снимают эпизоды параллельно с выходом серий в эфир. Это позволяет вносить изменения в сценарий, отталкиваясь от реакции зрителей и новых идей, рождающихся прямо на площадке.

Какие сложности возникли в процессе съемок

Кадр из сериала История его служанки
Кадр из сериала «История его служанки»

Масштаб проекта породил несколько проблем, которые команде пришлось решать на ходу. Главный вызов оказался временным: уложиться в четыре месяца подготовки декораций при том, что почти вся мебель — настоящий антиквариат, требующий осторожной транспортировки и реставрации. Особенно трудно было найти обеденный стол нужной эпохи и размера.

Вторая сложность — обучение актеров навыкам, которые в XIX веке были обыденностью, а сегодня стали экзотикой. Матвей Лыков и Милана Бру осваивали вальс, причем на репетициях граф оттоптал служанке все ноги. Михаил Сотников учился фехтовать и метать ножи, а те, кто пишет в кадре, проходили курсы каллиграфии гусиным пером — бумаги для черновиков ушло несколько килограммов.

Третья трудность — синхронизация физического и виртуального миров: любое несовпадение в движении камеры и фона ломало иллюзию, поэтому операторы работали с ювелирной точностью.

Наконец, создание двухсот цифровых статистов потребовало отдельных съемок motion capture, а затем долгой обработки нейросетями, чтобы виртуальные гости не ходили одинаково и не застывали синхронно, как солдаты. 

Кто сыграл в сериале «История его служанки»

Матвей Лыков в сериале История его служанки
Матвей Лыков в сериале «История его служанки»

В центре сюжета — противостояние двух характеров, и подбор актеров на главные роли оказался почти зеркальным отражением их реальных темпераментов. Создатели собрали ансамбль, в котором нашлось место как звездам российских сериалов, так и восходящим дарованиям. 

  • Матвей Лыков — граф Николай Шереметьев, принципиальный и закрытый наследник, вынужденный жениться. Сам актер признается, что его персонаж душный и рациональный — и это совпадает с собственной натурой Лыкова.

  • Милана Бру — Анна Аверина, дворянка, согласившаяся на год службы в доме графа. Эмоциональная и остроумная, она полная противоположность Шереметьеву.

  • Михаил Сотников — Рома Аверин, брат Анны, влюбленный в дочку богатых соседей. Ради роли актер освоил фехтование.

  • Вероника Журавлева — Юлия Спицына, возлюбленная Ромы, нежная и романтичная дворянка.

  • Виктор Васильев — Илья Аверин, отец Анны, промотавший имение. Актер отмечает, что его персонаж выходит из ситуаций с юмором.

  • Екатерина Гусева — мать Анны, гневная и отчаявшаяся супруга.

Также в проекте заняты Вячеслав Чепурченко, Ольга Ломоносова, Алена Хмельницкая и другие актеры. 

Интересные факты о сериале «История его служанки»

Кадр из сериала История его служанки
Кадр из сериала «История его служанки»

Помимо технологических новшеств, проект оброс деталями, которые делают его уникальным даже на фоне западных аналогов. Некоторые решения рождались из ошибок, другие — из желания сэкономить бюджет с умом, а третьи — из чистого хулиганства художников. 

  • В гостиной графа Шереметьева висят полутораметровые полотна с его родителями. Их не писал художник: нейросеть сгенерировала изображения, взяв за основу загримированное лицо самого Матвея Лыкова. 

  • Для рояля в доме Спицыных заказали печать картины на внутренней стороне крышки. Но из-за сбоя изображение нанесли и снаружи, и внутри. Результат оказался настолько экстравагантным, что его оставили — теперь это одна из самых узнаваемых деталей интерьера богатых соседей.

  • На фартуке Анны-служанки висит набор предметов, которые подскажут внимательному зрителю ее статус: наперсток, крошечный кошелек, серебряный карне (блокнот с карандашиком) и ключ от усадьбы, который по сюжету ей вручает граф. Этот «пояс модника» XIX века — прямой предок современных карабинов на джинсах.

  • В кадре с живыми птицами снимали настоящих попугаев. За время съемок они, по шутке съемочной группы, выучат французский — и будут не единственными, кто освоит новый язык. Актеры, игравшие аристократов, брали уроки французского этикета у исторического консультанта.

  • В комнате Николая Шереметьева есть потайная дверь, ведущая на кухню, но создатели не раскрывают, зачем она нужна по сюжету. Это одна из деталей, которая получит развитие в будущих сериях, ведь сценарий все еще пишется параллельно съемкам. 