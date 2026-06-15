Многосерийная мелодрама «История его служанки» (не путать с антиутопией «Рассказ служанки») обещает зрителям 90 эпизодов по 50 минут — формат, нетипичный для современного российского сериального производства. Действие разворачивается в условном XIX веке, где молодой граф Николай Шереметьев после войны вынужден жениться ради наследства, а обедневшая дворянка Анна Аверина соглашается стать его служанкой, чтобы спасти семью от разорения. Создатели проекта сознательно отказались от исторической достоверности в пользу стилизации: персонажи говорят современным языком, а интерьеры собраны из множества референсов. Главная техническая инновация — съемки в павильонах с технологией виртуального продакшена, которая позволяет менять фон в реальном времени без постпродакшена. Премьера первых серий состоялась в июне 2026 года, причем съемочный процесс идет параллельно с выходом эпизодов — история остается живым организмом до самого финала. В статье как раз и рассказываем о том, как снимают сериал «История его служанки».