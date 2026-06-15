15 июня 2026 Источник: Кино Mail

Как снимали сериал «Альф»: закулисье создания легендарного ситкома

Как снимали сериал «Альф» — вопрос, который до сих пор интересует поклонников культового телешоу 1980-х. История обаятельного пришельца с планеты Мелмак покорила зрителей во всем мире, но за легкостью экранных приключений скрывался один из самых сложных съемочных процессов в истории телевизионных комедий