«Лаки» — один из самых ожидаемых сериалов лета 2026 года. Проект основан на одноименном бестселлере писательницы Мариссы Стэпли, который получил широкую известность после попадания в книжный клуб Риз Уизерспун. Создатели описывают проект как динамичный криминальный триллер с элементами черной комедии, где опасность, семейные тайны и неожиданные повороты сюжета идут рука об руку. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «Лаки» и другие подробности.
Когда выйдет 1-й сезоне сериала «Лаки»
Премьера первого сезона сериала «Лаки» состоится 15 июля 2026 года на платформе Apple TV+.
В день релиза зрители смогут увидеть сразу два эпизода. Далее новые серии будут выходить еженедельно по средам. Финальный, седьмой эпизод сезона запланирован на 19 августа 2026 года.
Где и как проходили съемки 1-го сезона сериала «Лаки»
Работа над сериалом стартовала в феврале 2025 года после того, как Apple TV+ официально одобрил производство проекта.
Основной съемочной площадкой стал Лас-Вегас — город, который идеально вписывается в атмосферу истории о риске, удаче и больших деньгах. Часть съемок также проходила в Лос-Анджелесе.
Производство продолжалось до июля 2025 года. За создание сериала отвечали шоураннеры и сценаристы Джонатан Троппер и Кэсси Паппас. Среди исполнительных продюсеров проекта значится Риз Уизерспун, чья компания Hello Sunshine уже выпустила для Apple TV+ несколько успешных сериалов.
Режиссерами выступили Джет Уилкинсон, работавшая над такими проектами, как «Несовершенные женщины» и «Копенгагенский тест», а также Джонатан ван Тюллекен, известный по сериалам «Сегун» и «Отбросы».
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Лаки»
Главную роль в сериале исполнила Аня Тейлор-Джой, которая воплотила образ харизматичной мошенницы Лаки Армстронг. Компанию ей составили как признанные голливудские звезды, так и актеры, хорошо знакомые поклонникам криминальных драм и триллеров.
В актерский состав первого сезона вошли:
Аннетт Бенинг — Присцилла;
Тимоти Олифант — Джон;
Онжаню Эллис — агент ФБР Билли Рэнд;
Дрю Старки — Кэри.
Также в фильме снимались Клифтон Коллинз мл, Мо Макрей, Уильям Фихтнер — Уиттакер, Эрик Лэнг и другие актеры.
О чем будет 1-й сезон сериала «Лаки»
В центре сюжета находится талантливая мошенница Лаки Армстронг, которая после очередной успешной аферы решает навсегда оставить криминальное прошлое позади.
Казалось бы, судьба дает ей шанс начать все заново: Лаки выигрывает в лотерею несколько миллионов долларов. Но получить эти деньги оказывается куда сложнее, чем выиграть их. За героиней уже давно следят правоохранительные органы, и любая попытка заявить о себе может привести к аресту.
Чтобы добраться до выигрыша и сохранить свободу, Лаки приходится вновь использовать свои навыки обмана. Одновременно она пытается восстановить отношения с родителями, разобраться с прошлым и понять, возможно ли вообще начать новую жизнь после множества ошибок.
Создатели обещают не только криминальную интригу, но и глубокую историю о семье, доверии и цене второго шанса.
Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Лаки»
История создания проекта содержит немало любопытных деталей.
Сериал основан на романе Мариссы Стэпли, опубликованном в 2021 году.
Проект был официально одобрен Apple TV+ в декабре 2024 года.
Сериал сочетает сразу несколько жанров: криминальную драму, триллер и черную комедию.
Для Ани Тейлор-Джой это одна из самых заметных телевизионных ролей после успеха мини-сериала «Ход королевы».
«Лаки» выглядит как один из наиболее перспективных проектов Apple TV+ 2026 года. История о мошеннице, пытающейся вырваться из собственного прошлого, обещает сочетание напряженного сюжета, ярких персонажей и фирменной харизмы Ани Тейлор-Джой.