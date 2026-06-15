Казалось бы, судьба дает ей шанс начать все заново: Лаки выигрывает в лотерею несколько миллионов долларов. Но получить эти деньги оказывается куда сложнее, чем выиграть их. За героиней уже давно следят правоохранительные органы, и любая попытка заявить о себе может привести к аресту.