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Что известно о 1-м сезоне сериала «Лаки»: дата выхода, главные герои и основная концепция

Новый проект Apple TV+ обещает совместить напряженный триллер, семейную драму и черную комедию в истории о мошеннице, которая пытается начать жизнь с чистого листа. Рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «Лаки»
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Лаки
Кадр из сериала «Лаки»

«Лаки» — один из самых ожидаемых сериалов лета 2026 года. Проект основан на одноименном бестселлере писательницы Мариссы Стэпли, который получил широкую известность после попадания в книжный клуб Риз Уизерспун. Создатели описывают проект как динамичный криминальный триллер с элементами черной комедии, где опасность, семейные тайны и неожиданные повороты сюжета идут рука об руку. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «Лаки» и другие подробности.  

Когда выйдет 1-й сезоне сериала «Лаки»

Премьера первого сезона сериала «Лаки» состоится 15 июля 2026 года на платформе Apple TV+.

В день релиза зрители смогут увидеть сразу два эпизода. Далее новые серии будут выходить еженедельно по средам. Финальный, седьмой эпизод сезона запланирован на 19 августа 2026 года.

Где и как проходили съемки 1-го сезона сериала «Лаки» 

Кадр из сериала Лаки
Кадр из сериала «Лаки»

Работа над сериалом стартовала в феврале 2025 года после того, как Apple TV+ официально одобрил производство проекта.

Основной съемочной площадкой стал Лас-Вегас — город, который идеально вписывается в атмосферу истории о риске, удаче и больших деньгах. Часть съемок также проходила в Лос-Анджелесе.

Производство продолжалось до июля 2025 года. За создание сериала отвечали шоураннеры и сценаристы Джонатан Троппер и Кэсси Паппас. Среди исполнительных продюсеров проекта значится Риз Уизерспун, чья компания Hello Sunshine уже выпустила для Apple TV+ несколько успешных сериалов.

Режиссерами выступили Джет Уилкинсон, работавшая над такими проектами, как «Несовершенные женщины» и «Копенгагенский тест», а также Джонатан ван Тюллекен, известный по сериалам «Сегун» и «Отбросы».

Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Лаки»

Аня Тейлор-Джой в сериале Лаки
Аня Тейлор-Джой в сериале «Лаки»

Главную роль в сериале исполнила Аня Тейлор-Джой, которая воплотила образ харизматичной мошенницы Лаки Армстронг. Компанию ей составили как признанные голливудские звезды, так и актеры, хорошо знакомые поклонникам криминальных драм и триллеров.

В актерский состав первого сезона вошли:

Также в фильме снимались Клифтон Коллинз мл, Мо Макрей, Уильям Фихтнер — Уиттакер, Эрик Лэнг и другие актеры. 

О чем будет 1-й сезон сериала «Лаки»

Кадр из сериала Лаки
Кадр из сериала «Лаки»

В центре сюжета находится талантливая мошенница Лаки Армстронг, которая после очередной успешной аферы решает навсегда оставить криминальное прошлое позади.

Казалось бы, судьба дает ей шанс начать все заново: Лаки выигрывает в лотерею несколько миллионов долларов. Но получить эти деньги оказывается куда сложнее, чем выиграть их. За героиней уже давно следят правоохранительные органы, и любая попытка заявить о себе может привести к аресту.

Чтобы добраться до выигрыша и сохранить свободу, Лаки приходится вновь использовать свои навыки обмана. Одновременно она пытается восстановить отношения с родителями, разобраться с прошлым и понять, возможно ли вообще начать новую жизнь после множества ошибок.

Создатели обещают не только криминальную интригу, но и глубокую историю о семье, доверии и цене второго шанса.

Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Лаки»

Кадр из сериала Лаки
Кадр из сериала «Лаки»

История создания проекта содержит немало любопытных деталей.

  • Сериал основан на романе Мариссы Стэпли, опубликованном в 2021 году.

  • Проект был официально одобрен Apple TV+ в декабре 2024 года.

  • Сериал сочетает сразу несколько жанров: криминальную драму, триллер и черную комедию.

  • Для Ани Тейлор-Джой это одна из самых заметных телевизионных ролей после успеха мини-сериала «Ход королевы».

«Лаки» выглядит как один из наиболее перспективных проектов Apple TV+ 2026 года. История о мошеннице, пытающейся вырваться из собственного прошлого, обещает сочетание напряженного сюжета, ярких персонажей и фирменной харизмы Ани Тейлор-Джой.