По сюжету одной из новелл, в канун Нового года в томском общежитии четверо студентов (Калюжный, Гухман, Александра Тихонова и Олег Павлинский) из-за тайного подарка, ревности и травмы на катке запутываются в чувствах. Каждый уверен, что его любовь безответна, но судьба снова и снова сталкивает их вместе. Смогут ли они разобраться в этом любовном параллелепипеде до боя курантов?