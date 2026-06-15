Завершились съемки новогодней комедии «Елки 13». К актерскому составу зимней кинофраншизы присоединились Глеб Калюжный, Полина Гухман, Татьяна Догилева и Федор Добронравов.
По сюжету одной из новелл, в канун Нового года в томском общежитии четверо студентов (Калюжный, Гухман, Александра Тихонова и Олег Павлинский) из-за тайного подарка, ревности и травмы на катке запутываются в чувствах. Каждый уверен, что его любовь безответна, но судьба снова и снова сталкивает их вместе. Смогут ли они разобраться в этом любовном параллелепипеде до боя курантов?
«Я рад, что наконец вернулся к съемкам и что первым проектом стали любимые всеми „Елки“. Было здорово встретить коллег по площадке и поработать в самом новогоднем проекте с Жорой Крыжовниковым и его командой», — признался вернувшийся из армии в конце мая 2026 года Глеб Калюжный.
Новелла с Татьяной Догилевой и Федором Добронравовым подтверждает вечную истину: добро всегда возвращается. В день своего десятилетия Даша (Полина Карева) остается одна с бабушкой. Расстроенная девочка записывает искреннее видео. Ролик запускает цепочку событий: тысячи незнакомцев приходят на помощь, чтобы подарить ей главное чудо. Пока вся страна помогает Даше, она помогает одинокому герою Федора Добронравова.
В новой части «Елок» также появятся Сергей Бурунов, Андрей Рожков, Ольга Картункова, Валентина Мазунина, Маш Милаш, Андрей Максимов, Александр Шепс, Мария Смольникова, Екатерина Шкуро и Сергей Романович.
Режиссерами новелл выступили Жора Крыжовников, Ольга Долматовская, Антон Федотов и Юрий Коробейников. Сценаристы — Петр Внуков и Жора Крыжовников.
На большие экраны «Елки 13» выйдут 17 декабря.