«Закулисье реальности» — фильм ужасов 2026 года, основанный на популярной интернет-легенде о загадочном лиминальном пространстве, известном как Закулисье. Режиссером картины выступил Кейн Парсонс, который ранее развивал эту историю в формате одноименного веб-сериала. Главные роли в фильме сыграли Чиветель Эджиофор, Ренате Реинсве, Марк Дюпласс и Финн Беннетт.
В центре сюжета оказывается продавец мебели Кларк, случайно обнаруживший проход в странный мир, существующий за пределами привычной реальности. Попав в бесконечный лабиринт пустых желтых коридоров и комнат, герой сталкивается с пространством, где привычные законы времени и логики перестают действовать. Постепенно Кларк становится одержим тайной этого места и посвящает все больше времени его изучению, пока однажды бесследно не исчезает.
Когда поиски мужчины заходят в тупик, его психотерапевт Мэри Клайн решает самостоятельно выяснить, что произошло с пациентом. В ходе расследования ей предстоит столкнуться с пугающими секретами Закулисья и узнать правду, способную разрушить представление о реальности.
Описание концовки фильма «Закулисье реальности» (2026)
Финал фильма не дает зрителям однозначных ответов на все вопросы, связанные с природой Закулисья. Вместо классической развязки картина завершается тревожной и сюрреалистичной последовательностью кадров, показывающих бесконечные пустые помещения загадочного измерения. Такой подход подчеркивает главную идею фильма — Закулисье остается местом, которое невозможно полностью понять или объяснить.
Незадолго до финала Кларк на короткое время приходит в себя и помогает Мэри выбраться из опасной ситуации. Однако вскоре на него нападает Пират-Кларк — жуткая искаженная версия самого героя, созданная Закулисьем. Существо смертельно ранит Кларка, и тот погибает.
После этого монстр начинает преследовать Мэри. Несмотря на опасность, женщине удается дать отпор существу и продолжить путь. В конце концов она добирается до секретного исследовательского центра, расположенного внутри Закулисья, где встречает группу ученых.
Там исследователь по имени Фил раскрывает часть правды о происходящем. По его словам, компания Async изначально занималась разработкой медицинских технологий, в том числе аппаратов МРТ. Однако во время экспериментов специалисты случайно обнаружили проход в Закулисье. После этого изучение странного измерения стало главным направлением деятельности организации.
Во время разговора Мэри пытается выяснить, отпустят ли ее обратно в обычный мир. Фил избегает прямого ответа, однако по его реакции понятно, что руководство Async вряд ли позволит уйти человеку, который слишком много знает о существовании Закулисья. Более того, Мэри может представлять интерес для исследователей не только как свидетель, но и как объект для дальнейших экспериментов.
Последний образ фильма связан с самой Мэри. Зрителям показывают женщину с обезображенным лицом, однако этот кадр не означает ее смерть. Скорее всего, речь идет о символическом воспоминании или видении, в котором внутренние травмы героини приобретают физическое воплощение. Таким образом авторы подчеркивают разрушительное влияние Закулисья на человеческую психику.
Сам режиссер Кейн Парсонс после выхода фильма отказался подробно объяснять природу загадочного измерения. Часть ответов он намеренно сохранил для возможного продолжения, а некоторые тайны предпочел оставить без объяснений, чтобы зрители могли самостоятельно интерпретировать события финала.
Как сложились судьбы ключевых персонажей
Финал «Закулисья реальности» по-разному складывается для двух главных героев истории. При этом режиссер намеренно оставляет истории персонажей открытыми для интерпретаций и возможного продолжения.
Кларк
История Кларка (Чиветель Эджиофор) завершается трагически. После длительного пребывания в Закулисье герой постепенно теряет связь с реальностью и оказывается под влиянием таинственного измерения. В финале он ненадолго приходит в себя и помогает Мэри освободиться, однако вскоре сталкивается с Пиратом-Кларком — чудовищной версией самого себя. Во время схватки монстр смертельно ранит героя, и Кларк погибает.
Мэри Клайн
Судьба Мэри (Ренате Реинсве) оказывается менее однозначной. После гибели Кларка ей удается выжить и добраться до исследовательского комплекса Async, расположенного внутри загадочного измерения. Там героиня узнает часть правды о происхождении Закулисья и экспериментах компании. Однако свободу она так и не получает. Из разговора с исследователем Филом становится понятно, что руководство Async вряд ли позволит ей покинуть объект и вернуться к обычной жизни. Последние кадры с искаженным образом Мэри намекают на тяжелые психологические последствия пережитого опыта. Поэтому, хотя героиня остается жива, ее будущее выглядит не менее пугающим, чем судьба погибшего Кларка.
Будет ли продолжение фильма «Закулисье реальности» (2026)
На данный момент следующая часть фильма «Закулисья реальности» находится на ранней стадии разработки. Хотя студия A24 пока не делала официального анонса сиквела, создатели проекта уже неоднократно давали понять, что история далека от завершения.
По состоянию на июнь 2026 года режиссер Кейн Парсонс занимается подготовкой к следующей части и ищет сценариста, который поможет развить сюжет фильма. Такой шаг косвенно подтверждает, что команда заинтересована в продолжении франшизы и рассматривает возможность возвращения к миру Закулисья.
Вероятность выхода сиквела выглядит достаточно высокой еще и потому, что многие сюжетные линии первой картины остались незавершенными. Авторы намеренно не раскрыли происхождение загадочного измерения и оставили без ответа ряд важных вопросов, связанных с деятельностью компании Async и дальнейшей судьбой Мэри.
Кроме того, Кейн Парсонс сотрудничает со студией A24 в рамках соглашения сразу на несколько проектов. Поэтому не исключено, что «Закулисье реальности» со временем превратится в полноценную франшизу, а зрители получат возможность глубже познакомиться с тайнами загадочного измерения в следующих фильмах.