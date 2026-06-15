Судьба Мэри (Ренате Реинсве) оказывается менее однозначной. После гибели Кларка ей удается выжить и добраться до исследовательского комплекса Async, расположенного внутри загадочного измерения. Там героиня узнает часть правды о происхождении Закулисья и экспериментах компании. Однако свободу она так и не получает. Из разговора с исследователем Филом становится понятно, что руководство Async вряд ли позволит ей покинуть объект и вернуться к обычной жизни. Последние кадры с искаженным образом Мэри намекают на тяжелые психологические последствия пережитого опыта. Поэтому, хотя героиня остается жива, ее будущее выглядит не менее пугающим, чем судьба погибшего Кларка.