Дарья Мельникова отметила, что выбирает проекты с учетом интересов своих детей

«Мне кажется, у каждого актера возникает желание сделать что-то такое для своих детей. Как только они появляются, хочется порадовать их в том числе своей работой. И если есть возможность попасть в хороший проект, который посмотрят мои дети, я стопроцентно туда иду», — сказала Мельникова.