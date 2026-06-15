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Дарья Мельникова отметила, что выбирает проекты с учетом интересов своих детей

Актриса указала, что возможность участвовать в проектах, которые приносят радость детям, остается одной из главных мотиваций в профессии
Дарья Мельникова / фото: пресс-служба
Дарья Мельникова / фото: пресс-служба

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Актриса Дарья Мельникова призналась, что при выборе новых ролей и проектов ориентируется в том числе на интересы своих детей. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

«Мне кажется, у каждого актера возникает желание сделать что-то такое для своих детей. Как только они появляются, хочется порадовать их в том числе своей работой. И если есть возможность попасть в хороший проект, который посмотрят мои дети, я стопроцентно туда иду», — сказала Мельникова.

Дарья Мельникова на премьере фильма «Папины дочки. Мама вернулась», фото: пресс-служба
Дарья Мельникова на премьере фильма «Папины дочки. Мама вернулась», фото: пресс-служба

По словам актрисы, именно возможность участвовать в проектах, которые приносят радость детям, остается для нее одной из главных мотиваций в профессии. «История добрая, смешная и снята качественно. И мне очень нравится, что можно сниматься в кино, которое приносит радость детям. Это моя главная мотивация», — отметила она, говоря о популярности сериала «Папины дочки».

Сериал «Папины дочки» впервые вышел на экраны в 2007 году и стал одним из самых популярных российских ситкомов. Продолжение проекта с участием актеров оригинального состава выходит на телеканале СТС и цифровых платформах. На сегодняшний день начались съемки 6-го сезона «Папиных дочек» на СТС.