Ирина Линдт — о постельных сценах с Авериным: «Приятно пахло мужскими духами»

Ирина Линдт и Максим Аверин снимались вместе в двух кинолентах — в обеих присутствовали постельные сцены. По словам актрисы, в подобных съемках многое зависит от партнера и от того, какой он человек в жизни. Ее слова передает НТВ.
«Максим всегда был просто замечательный. Он стильный, жизнерадостный. С ним очень приятно общаться. Следил всегда за собой. От него всегда приятно пахло дорогими мужскими духами», — поделилась Ирина.
Кроме того, актриса отметила, что перед подобными сценами актер обязан принять душ и сделать все необходимое, чтобы партнеру по съемкам было комфортно.
«Быть безупречным, стерильным, как нас в институте учили. Но не всегда так получается. Партнеры, если честно, не всегда бывают такими приятными, как Максим Аверин. Но профессия есть профессия», — добавила Линдт.
Однажды члены съемочной группы предложили артистке выпить спиртное перед постельной сценой. Они передали актрисе стаканчик с алкоголем, поскольку понимали, что партнер ей слишком неприятен.