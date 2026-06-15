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Ирина Линдт — о постельных сценах с Авериным: «Приятно пахло мужскими духами»

Актеры снимались вместе в двух кинолентах
Ирина Линдт, фото: пресс-служба
Ирина Линдт, фото: пресс-служба

Ирина Линдт и Максим Аверин снимались вместе в двух кинолентах — в обеих присутствовали постельные сцены. По словам актрисы, в подобных съемках многое зависит от партнера и от того, какой он человек в жизни. Ее слова передает НТВ.

«Максим всегда был просто замечательный. Он стильный, жизнерадостный. С ним очень приятно общаться. Следил всегда за собой. От него всегда приятно пахло дорогими мужскими духами», — поделилась Ирина.

Максим Аверин
Максим АверинИсточник: Legion-Media.ru

Кроме того, актриса отметила, что перед подобными сценами актер обязан принять душ и сделать все необходимое, чтобы партнеру по съемкам было комфортно.

«Быть безупречным, стерильным, как нас в институте учили. Но не всегда так получается. Партнеры, если честно, не всегда бывают такими приятными, как Максим Аверин. Но профессия есть профессия», — добавила Линдт.

Однажды члены съемочной группы предложили артистке выпить спиртное перед постельной сценой. Они передали актрисе стаканчик с алкоголем, поскольку понимали, что партнер ей слишком неприятен.