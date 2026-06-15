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Беременную звезду «Мстителей» Элизабет Олсен застали на прогулке

Актрису застали на прогулке в Лос-Анджелесе
Элизабет Олсен
Элизабет ОлсенИсточник: Legion-Media.ru

Актрису Элизабет Олсен, которая совсем скоро станет мамой, застали на прогулке по Лос-Анджелесу. Папарацци удалость сфотографировать беременную звезду «Мстителей» по пути в местный ресторан.

Элизабет Олсен
Элизабет ОлсенИсточник: Legion-Media.ru

Образ знаменитость выбрала довольно расслабленный, как и положено на позднем сроке беременности. Однако менее стильно актриса выглядеть не стала. Белую рубашку она расстегнула в области живота, а на плечи накинула черный шерстяной свитер. Образ дополнили плетеная сумка и бейсболка, прикрывающая лицо.

Элизабет состоит в отношениях с музыкантом Робби Арнеттом. Артисты познакомились в 2017 году. Спустя два года возлюбленный сделал Олсен предложение руки и сердца, а в 2021‑м пара сыграла тайную свадьбу. Супруги обосновались в Лос‑Анджелесе и стараются держаться подальше от излишнего внимания публики.