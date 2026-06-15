Беременную звезду «Мстителей» Элизабет Олсен застали на прогулке

Образ знаменитость выбрала довольно расслабленный, как и положено на позднем сроке беременности. Однако менее стильно актриса выглядеть не стала. Белую рубашку она расстегнула в области живота, а на плечи накинула черный шерстяной свитер. Образ дополнили плетеная сумка и бейсболка, прикрывающая лицо.