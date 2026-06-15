Кевин Спейси не согласился с мнением о политизированности «Оскара»

«Дайте посмотрим, кто вообще ведет споры? Мой вопрос в другом. Спорит Мартин Скорсезе? Или Квентин Тарантино? Или это делают комментаторы в интернете и журналисты развлекательных изданий? Я могу сказать вам только одно, я невероятно горжусь, что я член академии (Американской академии кинематографических искусств и наук — организатор “Оскара” — “Газета”)», — поделился артист.