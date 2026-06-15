Объявлен актерский состав современной киноадаптации культового фильма «Курьер» Карена Шахназарова. Главные роли — Ивана и Кати — исполнят Денис Косиков («На автомате») и Александра Тихонова («Дети перемен»), а действие перенесут из 1980-х в наши дни, пишет Кинопоиск.
Родителей Кати — предпринимателя Кузнецова и его супругу — сыграют Филипп Янковский и Анастасия Немоляева. Это та самая актриса, которая исполнила роль Кати в оригинальном фильме 1986 года. Матерью и отцом Ивана станут Анна Михалкова и Ростислав Бершауэр.
По сюжету, 17-летний Иван после развода родителей проваливает ЕГЭ и уезжает от родных в Москву. Там он устраивается курьером и во время одной из доставок знакомится с девушкой из богатой семьи.
Режиссером новой версии выступает Илья Ермолов («Золотое дно»), сценарий написал Михаил Зубко («Кентавр»). Съемки начнутся в ближайшее время, а премьера запланирована на 2027 год.
Ранее стало известно, что Шахназаров не будет принимать участие в съемках новой версии «Курьера».