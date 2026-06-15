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Михалкова, Янковский и Немоляева сыграют в новой киноадаптации «Курьера»

Также стало известно, кто исполнит главную роль в ленте по мотивам культового фильма Карена Шахназарова
Рита Захарова
Автор Кино Mail

Объявлен актерский состав современной киноадаптации культового фильма «Курьер» Карена Шахназарова. Главные роли — Ивана и Кати — исполнят Денис Косиков («На автомате») и Александра Тихонова («Дети перемен»), а действие перенесут из 1980-х в наши дни, пишет Кинопоиск.

Денис Косиков в сериале «На автомате»
Денис Косиков в сериале «На автомате»
Александра Тихонова («Дети перемен»)
Александра Тихонова («Дети перемен»)

Родителей Кати — предпринимателя Кузнецова и его супругу — сыграют Филипп Янковский и Анастасия Немоляева. Это та самая актриса, которая исполнила роль Кати в оригинальном фильме 1986 года. Матерью и отцом Ивана станут Анна Михалкова и Ростислав Бершауэр.

Анастасия Немоляева в фильме «Курьер»
Анастасия Немоляева в фильме «Курьер»

По сюжету, 17-летний Иван после развода родителей проваливает ЕГЭ и уезжает от родных в Москву. Там он устраивается курьером и во время одной из доставок знакомится с девушкой из богатой семьи.

Режиссером новой версии выступает Илья Ермолов («Золотое дно»), сценарий написал Михаил Зубко («Кентавр»). Съемки начнутся в ближайшее время, а премьера запланирована на 2027 год.

Ранее стало известно, что Шахназаров не будет принимать участие в съемках новой версии «Курьера».