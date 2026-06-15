Порошина больше не прячет обручальное кольцо после тайной свадьбы с Бойко

Мария Порошина больше не прячет обручальное кольцо. После того, как стало известно о ее тайной свадьбе с Ярославом Бойко, коллегой по сериалу «Всегда говори "всегда"», актрисы не пытается скрыть их брак. На фестивале «Евразия-Кинофест» артистка появилась с кольцом на безымянном пальце правой руки.
Напомним, новость о женитьбе звезд фильма «Всегда говори "всегда"» прогремела на прошлой неделе. Бывший муж актрисы, режиссер Гоша Куценко, заявил об этом в эфире популярного шоу. Он дал понять, что раз за друзей, и, более того, раскрыл, что был на их свадьбе.
Позднее стало известно, что актеры живут в трехкомнатной квартире Порошиной в Москве, однако большую часть времени проводят в ее загородном доме, на строительство которого актриса потратила более 17 лет.