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Порошина больше не прячет обручальное кольцо после тайной свадьбы с Бойко

На фестивале «Евразия-Кинофест» артистка появилась с кольцом на безымянном пальце правой руки
Мария Порошина
Мария Порошина

Мария Порошина больше не прячет обручальное кольцо. После того, как стало известно о ее тайной свадьбе с Ярославом Бойко, коллегой по сериалу «Всегда говори "всегда"», актрисы не пытается скрыть их брак. На фестивале «Евразия-Кинофест» артистка появилась с кольцом на безымянном пальце правой руки.

Напомним, новость о женитьбе звезд фильма «Всегда говори "всегда"» прогремела на прошлой неделе. Бывший муж актрисы, режиссер Гоша Куценко, заявил об этом в эфире популярного шоу. Он дал понять, что раз за друзей, и, более того, раскрыл, что был на их свадьбе.

Позднее стало известно, что актеры живут в трехкомнатной квартире Порошиной в Москве, однако большую часть времени проводят в ее загородном доме, на строительство которого актриса потратила более 17 лет.