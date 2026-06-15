Живущая в Мексике Наталья Андрейченко заявила о желании работать в России

Она также отметила, что ей повезло когда-то сняться в фильме, который спустя годы продолжают любить дети и взрослые. «Могу только Бога поблагодарить. Так случилось, что я благословенный человек. Мне повезло сыграть в фильме, который вошел детям в души через поколения. Получилось, что именно я смогла донести ту любовь, счастье, благодарность, воспитание, аристократические манеры, отдать их поколениям людей», — добавила она.