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Живущая в Мексике Наталья Андрейченко заявила о желании работать в России

Актриса также отметила, что ей повезло когда-то сняться в фильме, который спустя годы продолжают любить дети и взрослые
Наталья Андрейченко на закрытии ММКФ, фото: пресс-служба
Наталья Андрейченко на закрытии ММКФ, фото: пресс-служба

70-летняя звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко расплакалась, говоря о родной стране. Актриса, которая уже много лет преимущественно живет в Мексике, появилась на фестивале кино стран Евразии «Евразия-Кинофест» в Сочи. Прямо со сцены она обратилась к публике. Ее слова передают коллеги из «СтарХита».

«Я благодарю вас и очень прошу работу. Я очень хочу работать кем-то дома, в России», — со слезами на глазах заявила Андрейченко.

Она также отметила, что ей повезло когда-то сняться в фильме, который спустя годы продолжают любить дети и взрослые. «Могу только Бога поблагодарить. Так случилось, что я благословенный человек. Мне повезло сыграть в фильме, который вошел детям в души через поколения. Получилось, что именно я смогла донести ту любовь, счастье, благодарность, воспитание, аристократические манеры, отдать их поколениям людей», — добавила она.

Ранее Наталья Андрейченко показала, как отметила 70-летие в Мексике.