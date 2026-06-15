ТАСС: названа причина смерти актрисы Татьяны Плетневой

За годы работы в кино Плетнева снялась более чем в 180 фильмах и сериалах. Наибольшую популярность актриса приобрела благодаря работе в таких проектах, как «Кухня», «Склифосовский», «Улицы разбитых фонарей», «След», «Интерны», «СашаТаня», «Счастливы вместе» и других.