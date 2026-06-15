ТАСС: названа причина смерти актрисы Татьяны Плетневой

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Причиной смерти актрисы Татьяны Плетневой, известной ролями в сериалах «Папины дочки», «Кухня» и «Интерны», стал рак. Об этом ТАСС сообщили в окружении артистки.
«Последние годы она боролась с раком, и он победил», — сказал собеседник агентства.
Плетнева умерла на 49-м году жизни. О дате и месте прощания и похорон будет сообщено дополнительно.
За годы работы в кино Плетнева снялась более чем в 180 фильмах и сериалах. Наибольшую популярность актриса приобрела благодаря работе в таких проектах, как «Кухня», «Склифосовский», «Улицы разбитых фонарей», «След», «Интерны», «СашаТаня», «Счастливы вместе» и других.