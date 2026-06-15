Режиссер Джеймс Нанн, известный по малобюджетным боевикам и акулохоррору «Челюсти. Столкновение», явно решил расширить бестиарий киношных убийц. История развернется в болотах Луизианы, где группа туристов столкнется с тем, что детские сказки о милых бегемотиках — опасная ложь. Судя по трейлеру, зрителей ждет классическая формула выживания: сломанная лодка, отрезанные от большой земли герои и огромный голодный бегемот под водой. В статье рассказываем, когда на экраны выйдет новый зоохоррор «Пасть».
Когда выйдет фильм «Пасть»
Российские зрители увидят хоррор «Пасть» в кинотеатрах 9 июля 2026 года. Премьера состоится в самый разгар летнего сезона, что символично, учитывая водную тематику фильма.
Кто снимается в фильме «Пасть»
Создатели «Пасти» собрали крепкий актерский ансамбль, в котором нашлось место как молодым дарованиям, так и ветеранам триллеров. В центре внимания — группа туристов, которым предстоит пережить кошмар наяву.
Мэдисон Девенпорт («Острые предметы», «Бесстыжие») — одна из ключевых фигур в этом актерском списке. Девенпорт уже знакома зрителям по драматическим ролям, и ее появление в хорроре добавляет картине психологической глубины.
Жоаки ди Алмейда («Сегун», «Королева Юга») — самый опытный актер в касте.
Трэйси Боннер («Дальняя дорога», «Кобра Кай») — еще одно знакомое лицо для поклонников жанра.
Мишель Куриэль («Лучше звоните Солу») разбавляет компанию комиксовым прошлым.
Также в фильме заняты Саманта Кохлан, Оливия Бернстоун, Ривер Кодак, Джо Аццопарди и другие актеры.
Стоит отметить, что это не голливудский блокбастер с миллионными гонорарами, а добротный жанровый хоррор, где упор сделан не на звездные имена, а на атмосферу и саспенс.
О чем будет фильм «Пасть»
Сюжет «Пасти» обманчиво прост, но именно в этой простоте и кроется жанровое обаяние. Группа туристов отправляется в круиз по живописным озерам и болотам Луизианы. Желая увидеть диких животных в их естественной среде обитания, легкомысленные путешественники решают отклониться от безопасного маршрута. И находят то, что искали — только совсем не то, на что надеялись.
Их встреча с огромным гиппопотамом быстро превращает детские фантазии о милых бегемотиках в леденящий кровь кошмар. Бегемот оказывается не просто агрессивным, а смертельно опасным: он развивает скорость до 30 км/ч, его пасть способна перекусить человека пополам, а весит монстр около четырех тонн. Животное с легкостью уничтожает лодку туристов, загоняя выживших на крошечный островок посреди кишащей опасностями воды. Помощи ждать неоткуда, связи нет, а вокруг — только болото и голодный взгляд, следящий из-под воды.
По сути, перед нами классический survival horror в лучших традициях «Челюстей» Спилберга, но с неожиданным — и оттого еще более пугающим — антагонистом.
Интересные факты о фильме «Пасть»
Помимо самой новости о том, когда выйдет фильм «Пасть», есть несколько деталей, которые делают этот проект особенно любопытным для ценителей жанра.
Неочевидный, но реалистичный убийца. Бегемоты ежегодно убивают в Африке от 200 до 500 человек — это больше, чем львы и акулы вместе взятые. Самцы яростно защищают свою территорию, а самки — детенышей. Так что «Пасть» эксплуатирует не фантастический страх, а вполне реальную угрозу, что делает фильм только страшнее.
Отсылка к ностальгии. Оригинальное название фильма — Hungry («Голодный») — это прямая отсылка к культовой настольной игре «Голодные бегемотики» (Hungry Hungry Hippos), которая была популярна как на Западе, так и в СССР.
Скорость и сила вопреки внешности. В фильме наверняка покажут то, что мало кто знает о настоящих бегемотах: в их теле почти нет жира, только мышцы. Они способны бежать быстрее человека и перекусывать пополам небольшие лодки. Сценаристы явно изучили матчасть.
Режиссерский поворот. Джеймс Нанн, постановщик «Пасти», до этого прославился преимущественно малобюджетными боевиками третьего сорта, но его «Челюсти. Столкновение» показал, что с водными хоррорами у него может получиться. Учитывая, что «Пасть» — его второй подход к жанру зоохоррора, зрители вправе ждать прогресса.