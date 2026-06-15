Сюжет «Пасти» обманчиво прост, но именно в этой простоте и кроется жанровое обаяние. Группа туристов отправляется в круиз по живописным озерам и болотам Луизианы. Желая увидеть диких животных в их естественной среде обитания, легкомысленные путешественники решают отклониться от безопасного маршрута. И находят то, что искали — только совсем не то, на что надеялись.