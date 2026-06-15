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Что известно о фильме «Пасть»: дата выхода и другие подробности

Если вы думаете, что бегемоты — это милые увальни, то новый зоохоррор от создателя «Челюстей. Столкновение» заставит вас думать иначе. Рассказываем, когда выйдет фильм «Пасть»
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Пасть
Кадр из фильма «Пасть»

Режиссер Джеймс Нанн, известный по малобюджетным боевикам и акулохоррору «Челюсти. Столкновение», явно решил расширить бестиарий киношных убийц. История развернется в болотах Луизианы, где группа туристов столкнется с тем, что детские сказки о милых бегемотиках — опасная ложь. Судя по трейлеру, зрителей ждет классическая формула выживания: сломанная лодка, отрезанные от большой земли герои и огромный голодный бегемот под водой. В статье рассказываем, когда на экраны выйдет новый зоохоррор «Пасть». 

Когда выйдет фильм «Пасть»

Российские зрители увидят хоррор «Пасть» в кинотеатрах 9 июля 2026 года. Премьера состоится в самый разгар летнего сезона, что символично, учитывая водную тематику фильма. 

Кто снимается в фильме «Пасть»

Мэдисон Девенпорт в фильме Пасть
Мэдисон Девенпорт в фильме «Пасть»

Создатели «Пасти» собрали крепкий актерский ансамбль, в котором нашлось место как молодым дарованиям, так и ветеранам триллеров. В центре внимания — группа туристов, которым предстоит пережить кошмар наяву. 

  • Мэдисон Девенпорт («Острые предметы», «Бесстыжие») — одна из ключевых фигур в этом актерском списке. Девенпорт уже знакома зрителям по драматическим ролям, и ее появление в хорроре добавляет картине психологической глубины.

  • Жоаки ди Алмейда («Сегун», «Королева Юга») — самый опытный актер в касте. 

  • Трэйси Боннер («Дальняя дорога», «Кобра Кай») — еще одно знакомое лицо для поклонников жанра.

  • Мишель Куриэль («Лучше звоните Солу») разбавляет компанию комиксовым прошлым.

Также в фильме заняты Саманта Кохлан, Оливия Бернстоун, Ривер Кодак, Джо Аццопарди и другие актеры. 

Стоит отметить, что это не голливудский блокбастер с миллионными гонорарами, а добротный жанровый хоррор, где упор сделан не на звездные имена, а на атмосферу и саспенс.

О чем будет фильм «Пасть»

Кадр из фильма Пасть
Кадр из фильма «Пасть»

Сюжет «Пасти» обманчиво прост, но именно в этой простоте и кроется жанровое обаяние. Группа туристов отправляется в круиз по живописным озерам и болотам Луизианы. Желая увидеть диких животных в их естественной среде обитания, легкомысленные путешественники решают отклониться от безопасного маршрута. И находят то, что искали — только совсем не то, на что надеялись.

Их встреча с огромным гиппопотамом быстро превращает детские фантазии о милых бегемотиках в леденящий кровь кошмар. Бегемот оказывается не просто агрессивным, а смертельно опасным: он развивает скорость до 30 км/ч, его пасть способна перекусить человека пополам, а весит монстр около четырех тонн. Животное с легкостью уничтожает лодку туристов, загоняя выживших на крошечный островок посреди кишащей опасностями воды. Помощи ждать неоткуда, связи нет, а вокруг — только болото и голодный взгляд, следящий из-под воды.

По сути, перед нами классический survival horror в лучших традициях «Челюстей» Спилберга, но с неожиданным — и оттого еще более пугающим — антагонистом.

Интересные факты о фильме «Пасть»

Кадр из фильма Пасть
Кадр из фильма «Пасть»

Помимо самой новости о том, когда выйдет фильм «Пасть», есть несколько деталей, которые делают этот проект особенно любопытным для ценителей жанра.

  • Неочевидный, но реалистичный убийца. Бегемоты ежегодно убивают в Африке от 200 до 500 человек — это больше, чем львы и акулы вместе взятые. Самцы яростно защищают свою территорию, а самки — детенышей. Так что «Пасть» эксплуатирует не фантастический страх, а вполне реальную угрозу, что делает фильм только страшнее.

  • Отсылка к ностальгии. Оригинальное название фильма — Hungry («Голодный») — это прямая отсылка к культовой настольной игре «Голодные бегемотики» (Hungry Hungry Hippos), которая была популярна как на Западе, так и в СССР. 

  • Скорость и сила вопреки внешности. В фильме наверняка покажут то, что мало кто знает о настоящих бегемотах: в их теле почти нет жира, только мышцы. Они способны бежать быстрее человека и перекусывать пополам небольшие лодки. Сценаристы явно изучили матчасть.

  • Режиссерский поворот. Джеймс Нанн, постановщик «Пасти», до этого прославился преимущественно малобюджетными боевиками третьего сорта, но его «Челюсти. Столкновение» показал, что с водными хоррорами у него может получиться. Учитывая, что «Пасть» — его второй подход к жанру зоохоррора, зрители вправе ждать прогресса.