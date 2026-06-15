Подготовка к съемкам заняла около двух лет. Джаафар изучал архивные материалы, в том числе личные записи, письма и дневники музыканта, а также работал с хореографами Ричем и Тоуном Талауэга, которые ранее сотрудничали с Майклом во время тура HIStory. Чтобы глубже погрузиться в образ, актер репетировал и проводил время в особняке Джексона на авеню Хэвенхерст в Лос-Анджелесе.