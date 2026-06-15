«Майкл» (2026) — биографическая драма режиссера Антуана Фукуа, посвященная жизни и карьере Майкла Джексона. Главную роль в картине исполнил племянник музыканта Джаафар Джексон, а компанию ему составили Ниа Лонг, Майлз Теллер, Колман Доминго и другие актеры.
Фильм рассказывает историю артиста от первых шагов в составе семейной группы The Jackson 5 до статуса мировой поп-иконы. Картина показывает не только творческие достижения Джексона, но и сложные периоды его жизни, в том числе громкие скандалы и обвинения, которые сопровождали певца в последние годы перед смертью в 2009 году.
Особенности съемочного процесса
Работа над фильмом «Майкл» потребовала особого внимания к деталям. Создатели стремились показать не только путь артиста к мировой славе, но и ключевые события его личной жизни.
Выбор актера на главную роль
На роль взрослого Майкла Джексона создатели пригласили его племянника Джаафара Джексона. Для молодого артиста участие в фильме стало первым опытом работы в большом кино.
Подготовка к съемкам заняла около двух лет. Джаафар изучал архивные материалы, в том числе личные записи, письма и дневники музыканта, а также работал с хореографами Ричем и Тоуном Талауэга, которые ранее сотрудничали с Майклом во время тура HIStory. Чтобы глубже погрузиться в образ, актер репетировал и проводил время в особняке Джексона на авеню Хэвенхерст в Лос-Анджелесе.
Работа над сценарием
При работе над сценарием драматург Джон Логан получил доступ к личному архиву Майкла Джексона, который ему предоставили наследники артиста. В процессе подготовки он изучил сотни страниц заметок певца, его творческих идей, источников вдохновения и черновиков песен. Эти материалы помогли глубже раскрыть личность музыканта и его творческий путь.
Сроки съемочного процесса
Производство фильма несколько раз корректировалось из-за внешних обстоятельств. Первоначально съемки планировали начать в середине 2023 года, однако забастовка Гильдии киноактеров США вынудила создателей перенести график работ.
Основные съемки проходили с 22 января по 30 мая 2024 года. Позже, в июне 2025 года, команда вернулась к проекту для проведения дополнительных съемок, которые заняли еще 22 дня.
Съемочные локации
Основными съемочными площадками фильма стали Санта-Барбара и Лос-Анджелес. Некоторые сцены снимали в особняке Хэвенхерст, который на протяжении многих лет был домом Майкла Джексона и его семьи.
Для воссоздания эпохи конца 1970-х годов художники по декорациям полностью восстановили легендарный магазин Tower Records. Специально для сцены, связанной с выходом альбома Off the Wall, были воссозданы интерьер, витрины и оформление, характерные для того времени.
Реконструкция выступлений
Одной из важных задач создателей фильма стало воссоздание знаковых моментов карьеры Майкла Джексона. В картине показаны легендарные концертные номера, репетиции и съемки музыкальных клипов, сыгравшие важную роль в истории поп-музыки.
Особое внимание уделили сцене, посвященной клипу Thriller. Ее снимали на Юнион-Пасифик-авеню в Лос-Анджелесе — той самой улице, где в 1983 году проходили съемки оригинального видео.
Выбор костюмов и реквизита
При создании костюмов и реквизита авторы фильма стремились максимально точно передать узнаваемый стиль Майкла Джексона. Часть предметов для съемок была предоставлена наследниками артиста.
Для картины также воссоздали несколько культовых элементов его сценического образа. Среди них — знаменитая красная куртка из клипа Thriller и украшенная стразами перчатка, ставшая одним из главных символов музыканта.
Бюджет съемок фильма «Майкл» (2026)
Официальный бюджет фильма «Майкл» (2026) составил 155 миллионов долларов. Однако, по данным инсайдеров, с учетом пересъемок и затрат на маркетинг общая стоимость производства могла превысить 200 миллионов долларов.
Если учитывать масштабную рекламную кампанию, итоговые расходы проекта оцениваются примерно в 240 миллионов долларов.