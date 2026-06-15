Актер и каскадер Чингиз Додиев из фильма «Майор Гром» погиб в зоне СВО

Артист ушел на спецоперацию в 2023 году, подписав контракт с Министерством обороны РФ. За время службы он успел получить мeдaли Жyкoвa, «Зa бoeвыe oтличия», «Зa oтвaгy» и мeдaль yчacтникa CBO. Не стало Додиева 3 июня — он получил смертельные ранения во время выполнения боевой задачи.