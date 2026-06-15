Кевин Спейси раскрыл Собчак детали запрещенных фильмов со своим участием

Актер Кевин Спейси рассказал журналистке Ксении Собчак о судьбе фильмов с его участием, которые столкнулись с запретом после обвинений в сексуальных домогательствах в адрес артиста. Интервью появилось на онлайн-канале «Осторожно: Собчак».
«Есть два фильма с моими ролями, которые должны были выйти в 2017-м и которые публика не видела такими, как было задумано. В фильме “Все деньги мира” меня уже после съемок заменили на другого актера, моего друга Кристофера Пламмера. А фильм “Гор” не вышел совсем», — вспомнил Спейси.
По словам артиста, финансировавший производство ленты «Гор» о писателе Горе Видале сервис Netflix «принял решение наказать меня, не выпустив фильм — но также наказал и режиссера, и сценариста, и оператора, и всех остальных работавших над ним актеров». Спейси выразил убежденность, что если бы «Гор» увидел свет, то стал бы одним из фаворитов премии «Оскар».
Ранее Кевин Спейси рассказал Ксении Собчак, что его связывает с Эпштейном.