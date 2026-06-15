Кевин Спейси раскрыл Собчак детали запрещенных фильмов со своим участием

«Есть два фильма с моими ролями, которые должны были выйти в 2017-м и которые публика не видела такими, как было задумано. В фильме “Все деньги мира” меня уже после съемок заменили на другого актера, моего друга Кристофера Пламмера. А фильм “Гор” не вышел совсем», — вспомнил Спейси.