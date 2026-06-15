Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кевин Спейси раскрыл Собчак детали запрещенных фильмов со своим участием

Кевин Спейси назвал невыпущенный Netflix фильм «Гор» кандидатом на премию «Оскар»
Кевин Спейси
Кевин СпейсиИсточник: Legion-Media

Актер Кевин Спейси рассказал журналистке Ксении Собчак о судьбе фильмов с его участием, которые столкнулись с запретом после обвинений в сексуальных домогательствах в адрес артиста. Интервью появилось на онлайн-канале «Осторожно: Собчак».

«Есть два фильма с моими ролями, которые должны были выйти в 2017-м и которые публика не видела такими, как было задумано. В фильме “Все деньги мира” меня уже после съемок заменили на другого актера, моего друга Кристофера Пламмера. А фильм “Гор” не вышел совсем», — вспомнил Спейси.

Кевин Спейси
Кевин СпейсиИсточник: Legion-Media

По словам артиста, финансировавший производство ленты «Гор» о писателе Горе Видале сервис Netflix «принял решение наказать меня, не выпустив фильм — но также наказал и режиссера, и сценариста, и оператора, и всех остальных работавших над ним актеров». Спейси выразил убежденность, что если бы «Гор» увидел свет, то стал бы одним из фаворитов премии «Оскар».

Ранее Кевин Спейси рассказал Ксении Собчак, что его связывает с Эпштейном.