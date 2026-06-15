Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сын Максима Виторгана опубликовал редкое фото с сестрой

Актер Даниил Виторган заявил, что очень любит свою сестру
Максим Виторган
Максим ВиторганИсточник: Алексей Молчановский

Сын звезды «Беспринципных» Максима Виторгана показал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с сестрой. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актер Даниил Виторган публично признался Полине в любви. Он рассказал, что они встретились в Тель-Авиве.

«Это моя сестра, я ее очень люблю. И как же классно, что мы можем вместе пить кофе, есть бургеры по пятницам и танцевать», — написал артист.

Полина и Даниил Виторган / фото: соцсети
Полина и Даниил Виторган / фото: соцсети

Старшие дети Максима Виторгана родились в его браке с коллегой Викторией Верберг. Экс-супруги, несмотря на развод, сохранили хорошие отношения и продолжают общаться. У артиста также есть сын от телеведущей Ксении Собчак, с которой расстался в 2019 году. По словам Виторгана, он каждый вечер созванивается с Платоном и мальчик спрашивает, как дела у его сестры и брата, а если они находятся рядом, то просит их к телефону.

Ранее Максим Виторган рассказал об отдыхе с сыном от Собчак.