Сын Максима Виторгана опубликовал редкое фото с сестрой

Старшие дети Максима Виторгана родились в его браке с коллегой Викторией Верберг. Экс-супруги, несмотря на развод, сохранили хорошие отношения и продолжают общаться. У артиста также есть сын от телеведущей Ксении Собчак, с которой расстался в 2019 году. По словам Виторгана, он каждый вечер созванивается с Платоном и мальчик спрашивает, как дела у его сестры и брата, а если они находятся рядом, то просит их к телефону.