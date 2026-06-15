Сын Максима Виторгана опубликовал редкое фото с сестрой

Сын звезды «Беспринципных» Максима Виторгана показал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с сестрой. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актер Даниил Виторган публично признался Полине в любви. Он рассказал, что они встретились в Тель-Авиве.
«Это моя сестра, я ее очень люблю. И как же классно, что мы можем вместе пить кофе, есть бургеры по пятницам и танцевать», — написал артист.
Старшие дети Максима Виторгана родились в его браке с коллегой Викторией Верберг. Экс-супруги, несмотря на развод, сохранили хорошие отношения и продолжают общаться. У артиста также есть сын от телеведущей Ксении Собчак, с которой расстался в 2019 году. По словам Виторгана, он каждый вечер созванивается с Платоном и мальчик спрашивает, как дела у его сестры и брата, а если они находятся рядом, то просит их к телефону.
Ранее Максим Виторган рассказал об отдыхе с сыном от Собчак.