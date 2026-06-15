Хелен Миррен стала гостьей 72-го итальянского кинофестиваля в Таормине, который проходил на Сицилии с 10 по 14 июня. На мероприятии актриса была удостоена особой награды за вклад в кинематограф.
На красной дорожке 80-летняя звезда появилась в ярком образе: белой блузе, юбке цвета фуксии и белых босоножках. Волосы актриса уложила в легкую прическу, а в макияже сделала акцент на губы. Из аксессуаров Миррен выбрала жемчужное ожерелье, ярко-синий браслет и плетеную сумочку.
За свою карьеру Хелен Миррен получила множество высших наград: премии BAFTA, «Золотой глобус», «Эмми», SAG, «Тони» и «Оскар» — последний актрисе принесла роль королевы Елизаветы II в фильме «Королева».
Ранее Хелен Миррен опровергла слухи о конфликте с Томом Харди на съемках «Гангстерленда».