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Цветущая: 80-летняя Хелен Миррен посетила кинофестиваль в ярком образе

Британская актриса посетила старейший итальянский кинофестиваль на Сицилии
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Хелен Миррен
Хелен МирренИсточник: Legion-Media.ru

Хелен Миррен стала гостьей 72-го итальянского кинофестиваля в Таормине, который проходил на Сицилии с 10 по 14 июня. На мероприятии актриса была удостоена особой награды за вклад в кинематограф.

На красной дорожке 80-летняя звезда появилась в ярком образе: белой блузе, юбке цвета фуксии и белых босоножках. Волосы актриса уложила в легкую прическу, а в макияже сделала акцент на губы. Из аксессуаров Миррен выбрала жемчужное ожерелье, ярко-синий браслет и плетеную сумочку.

Хелен Миррен
Хелен МирренИсточник: Legion-Media.ru

За свою карьеру Хелен Миррен получила множество высших наград: премии BAFTA, «Золотой глобус», «Эмми», SAG, «Тони» и «Оскар» — последний актрисе принесла роль королевы Елизаветы II в фильме «Королева».

Ранее Хелен Миррен опровергла слухи о конфликте с Томом Харди на съемках «Гангстерленда».