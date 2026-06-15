По воле отца шестнадцатилетний дворянин Петр Гринев (Савостюк) отправляется служить не в столичную гвардию, а в захолустную Белогорскую крепость. В пути, во время бурана, он сталкивается с незнакомым казаком — Емельяном Пугачевым (Ткачук). Не догадываясь, кто перед ним, Гринев из жалости и душевной простоты отдает ему свой заячий тулуп.