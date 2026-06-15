Виктория Исакова присоединилась к актерскому составу новой многосерийной экранизации повести Александра Пушкина «Капитанская дочка». Актриса появится в образе императрицы Екатерины II, которая сыграла большую роль в судьбе юного Петра Гринева. На первых кадрах героиня Исаковой предстает в роскошных золотых интерьерах в поистине царском виде: в платье, расшитом золотыми узорами, и пышном парике.
Главные роли — молодого офицера Петра Гринева и его возлюбленной Маши — исполняют Олег Савостюк и Евгения Леонова. В сериале также снимаются Сергей Безруков, Евгений Ткачук, Егор Корешков, Федор Добронравов, Антон Лапенко, Александр Мизев, Никита Павленко. Режиссер — Дмитрий Литвиненко.
По воле отца шестнадцатилетний дворянин Петр Гринев (Савостюк) отправляется служить не в столичную гвардию, а в захолустную Белогорскую крепость. В пути, во время бурана, он сталкивается с незнакомым казаком — Емельяном Пугачевым (Ткачук). Не догадываясь, кто перед ним, Гринев из жалости и душевной простоты отдает ему свой заячий тулуп.
Прибыв в крепость, Петр знакомится с дочерью коменданта Машей (Леонова) и влюбляется в нее. Чувство оказывается взаимным, но у Петра появляется соперник — Алексей Швабрин (Корешков), подпоручик, разжалованный и сосланный в Белогорскую после дуэли. Движимый ревностью, Швабрин всеми способами пытается навредить Гриневу.
Тем временем Пугачев объявляет себя чудом выжившим императором Петром III и собирает пестрое войско. Восстание стремительно набирает обороты: бунтовщики одну за другой захватывают крепости. Взятие Белогорской крепости армией Пугачева навсегда меняет судьбы Гринева и Маши.
Премьерный показ «Капитанской дочки» состоится онлайн на платформе Кион. Телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».