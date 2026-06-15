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Вся в золоте и парче: Виктория Исакова играет Екатерину II в «Капитанской дочке»

Виктория Исакова в образе императрицы — смотрим первые кадры
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Капитанская дочка»
Кадр из сериала «Капитанская дочка»

Виктория Исакова присоединилась к актерскому составу новой многосерийной экранизации повести Александра Пушкина «Капитанская дочка». Актриса появится в образе императрицы Екатерины II, которая сыграла большую роль в судьбе юного Петра Гринева. На первых кадрах героиня Исаковой предстает в роскошных золотых интерьерах в поистине царском виде: в платье, расшитом золотыми узорами, и пышном парике.

Главные роли — молодого офицера Петра Гринева и его возлюбленной Маши — исполняют Олег Савостюк и Евгения Леонова. В сериале также снимаются Сергей Безруков, Евгений Ткачук, Егор Корешков, Федор Добронравов, Антон Лапенко, Александр Мизев, Никита Павленко. Режиссер — Дмитрий Литвиненко.

Кадр из сериала «Капитанская дочка»
Кадр из сериала «Капитанская дочка»

По воле отца шестнадцатилетний дворянин Петр Гринев (Савостюк) отправляется служить не в столичную гвардию, а в захолустную Белогорскую крепость. В пути, во время бурана, он сталкивается с незнакомым казаком — Емельяном Пугачевым (Ткачук). Не догадываясь, кто перед ним, Гринев из жалости и душевной простоты отдает ему свой заячий тулуп.

Прибыв в крепость, Петр знакомится с дочерью коменданта Машей (Леонова) и влюбляется в нее. Чувство оказывается взаимным, но у Петра появляется соперник — Алексей Швабрин (Корешков), подпоручик, разжалованный и сосланный в Белогорскую после дуэли. Движимый ревностью, Швабрин всеми способами пытается навредить Гриневу.

Кадр из сериала «Капитанская дочка»
Кадр из сериала «Капитанская дочка»

Тем временем Пугачев объявляет себя чудом выжившим императором Петром III и собирает пестрое войско. Восстание стремительно набирает обороты: бунтовщики одну за другой захватывают крепости. Взятие Белогорской крепости армией Пугачева навсегда меняет судьбы Гринева и Маши.

Премьерный показ «Капитанской дочки» состоится онлайн на платформе Кион. Телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».