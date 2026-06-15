Михалков ответил Сокурову на письмо о показах запрещенных фильмов

«В этом письме он называет меня одним из руководителей государства, коим я никогда не являлся, не являюсь и являться не буду. Потому мое предложение к г-ну Сокурову — переадресовать это письмо кому-нибудь из тех, кто действительно государством руководит», — написал Михалков. Он также выразил надежду, что обращение Сокурова будет услышано, и тот получит ответ.