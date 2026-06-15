Михалков ответил Сокурову на письмо о показах запрещенных фильмов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков предложил народному артисту России, режиссеру Александру Сокурову переадресовать письмо с просьбой содействовать снятию запретов на показ некоторых фильмов тем, кто «действительно государством руководит». Об этом Михалков написал в Telegram-канале «Бесогон».
«В этом письме он называет меня одним из руководителей государства, коим я никогда не являлся, не являюсь и являться не буду. Потому мое предложение к г-ну Сокурову — переадресовать это письмо кому-нибудь из тех, кто действительно государством руководит», — написал Михалков. Он также выразил надежду, что обращение Сокурова будет услышано, и тот получит ответ.
Михалков добавил, что не ответил на первое письмо режиссера, поскольку сам Сокуров, как он ранее «честно признался», не ожидал ответа. «Согласитесь, зачем писать человеку, который от тебя не ждет этих писем», — написал режиссер.
14 июня, в день своего 75-го юбилея, Сокуров опубликовал в Telegram-канале письмо, адресованное Михалкову как президенту Московского международного кинофестиваля (ММКФ) и председателю Союза кинематографистов РФ. В нем он обратил внимание режиссера на существование цензурных ограничений в отношении ряда кинолент, в том числе его производства, и попросил содействовать снятию запретов на их показ. По мнению режиссера, Михалков обладает возможностями для помощи кинематографистам в решении этого вопроса.