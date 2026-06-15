Кевин Спейси рассказал Собчак о жизни после обвинений в домогательствах

«Легко быть негативным — и начать перечислять все, что сейчас не так с нашим обществом. Но в прошедшие девять лет я увидел совсем другое общество — людей, которые отправили мне тысячи писем поддержки, которые останавливали меня на улице, в отелях, в торговых центрах. Щедрость, тепло, гостеприимство, доброта — вот чем меня окружили люди, которых я даже не знал», — растрогавшись, признался Спейси.