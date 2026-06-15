Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кевин Спейси рассказал Собчак о жизни после обвинений в домогательствах

Интервью с артистом появилось на онлайн-канале «Осторожно: Собчак»
Кевин Спейси
Кевин СпейсиИсточник: Legion-Media.ru

Актер Кевин Спейси рассказал журналистке Ксении Собчак о своей жизни после обвинений в сексуальных домогательствах и попадания в черные списки Голливуда. Интервью с артистом появилось на онлайн-канале «Осторожно: Собчак».

«Легко быть негативным — и начать перечислять все, что сейчас не так с нашим обществом. Но в прошедшие девять лет я увидел совсем другое общество — людей, которые отправили мне тысячи писем поддержки, которые останавливали меня на улице, в отелях, в торговых центрах. Щедрость, тепло, гостеприимство, доброта — вот чем меня окружили люди, которых я даже не знал», — растрогавшись, признался Спейси.

Кевин Спейси
Кевин СпейсиИсточник: Legion-Media.ru

Звезда фильмов «Семь» и «Обычные подозреваемые» сделал на основе этого опыта вывод, что состояние современного общества лучше, чем можно было бы предположить по соцсетям: «Я не встретил в реальной жизни ни одного человека из тех, что пишут обо мне гадости в соцсетях».

В 2017 году артист столкнулся с многочисленными обвинениями в сексуальных домогательствах и был уволен из сериала «Карточный домик», после чего остался без предложений новых ролей. Его дело рассматривали суды в Нью-Йорке и Лондоне, которые в 2022 и 2023 годах оправдали актера.

Ранее сообщалось, что против Кевина Спейси подали новые иски по обвинениям в домогательствах.