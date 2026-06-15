Кевин Спейси рассказал Ксении Собчак, что его связывает с Эпштейном

По словам звезды Голливуда, позднее выяснилось, что самолет, на котором он и Клинтон перемещались по Африке, принадлежал Эпштейну. «До этого я никогда его не встречал. Я толком не помню знакомства с ним в тот момент. И после этого я никогда больше его не видел».