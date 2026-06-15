Актриса Глафира Тарханова снялась с подросшей дочерью в день ее рождения. Звезда устроила для именинницы праздничную фотосессию, нарядив ее в платье с рюшами. Артистка поделилась этими кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.