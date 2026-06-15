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Глафира Тарханова снялась с подросшей дочерью в день ее рождения

Актриса поделилась редкими кадрами дочерью
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова

Актриса Глафира Тарханова снялась с подросшей дочерью в день ее рождения. Звезда устроила для именинницы праздничную фотосессию, нарядив ее в платье с рюшами. Артистка поделилась этими кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Два года Лукерье! Два года вместе. Как это прекрасно», — отметила она.

Глафира Тарханова с дочерью / фото: соцсети
Глафира Тарханова с дочерью / фото: соцсети

У Тархановой пятеро детей от актера Малого театра Алексея Фаддеева, с которым состоит в браке 20 лет. Помимо дочери, они воспитывают четверых сыновей: Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора. Знаменитость рассказывала, что всем детям подбирала греческие имена, которые встречаются в русской литературе. По словам артистки, она продолжает традицию, которая началась в ее семье.

Ранее Глафира Тарханова показала редкие фото с годовалой дочерью.