Актриса Глафира Тарханова снялась с подросшей дочерью в день ее рождения. Звезда устроила для именинницы праздничную фотосессию, нарядив ее в платье с рюшами. Артистка поделилась этими кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Два года Лукерье! Два года вместе. Как это прекрасно», — отметила она.
У Тархановой пятеро детей от актера Малого театра Алексея Фаддеева, с которым состоит в браке 20 лет. Помимо дочери, они воспитывают четверых сыновей: Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора. Знаменитость рассказывала, что всем детям подбирала греческие имена, которые встречаются в русской литературе. По словам артистки, она продолжает традицию, которая началась в ее семье.
Ранее Глафира Тарханова показала редкие фото с годовалой дочерью.